Prezes NBP ogłasza stłumienie wysokiej inflacji i mówi, co czeka nasze portfele

Dotarliśmy wreszcie do radosnego momentu, na który długo czekaliśmy - zdławiliśmy inflację wysoką i weszliśmy w inflację umiarkowaną, jednocyfrową - powiedział podczas konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Inflacja za wrzesień może zejść nawet nieco poniżej 8,5 proc., a pod koniec roku będzie już inflację pełzająca, o skali niemal niedostrzegalnej przez społeczeństwo - powiedział Adam Glapiński.

Decyzję o obniżeniu poziomu stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych w jednym ruchu nazwał "dostosowaniem" do realiów gospodarczych, dodając, że mogłaby zostać ona podjęta kilka miesięcy temu, gdyby członkowie RPP "byli ryzykantami".

Tymczasem złoty słabnie. - Sam się obroni. Nie interweniujemy, nie zamierzamy uszczuplać naszych rezerw - oznajmił prezes NBP.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na wrześniowym posiedzeniu podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadła do poziomu 6 procent. Ekonomiści byli mocno zaskoczeniu taką decyzją. Prezes Adam Glapiński na konferencji obszernie wyjaśnił powody tak znacznej obniżki.

Inflacja jest już umiarkowana, uporaliśmy się ze zmorą gwałtownego wzrostu cen

Prezes NBP wskazał, że inflacja w Polsce jest obecnie jednocyfrowa, a podawany przez GUS wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w sierpniu wyniósł 10,1 proc. rok do roku) obejmuje średni wskaźnik z miesiąca, a ta bieżąca jest już jednocyfrowa.

- W Polsce nie ma na ten moment inflacji miesięcznej, jest inflacja roczna. A my znaleźliśmy się w momencie, na który długo czekaliśmy, bardzo pozytywnym, radosnym momencie. Zdławiliśmy inflację wysoką i weszliśmy w inflację podręcznikowo określaną jako umiarkowaną, czyli jednocyfrową. Szacujemy, że inflacja za wrzesień będzie nieco poniżej 8,5 proc., a pod koniec roku będziemy mieli już inflację pełzającą, między 6-7 proc., w kolejnych miesiącach może nawet poniżej 5 proc., czyli skali niemal niedostrzegalnej przez społeczeństwo - powiedział prezes Glapiński na konferencji.

- Podjęliśmy decyzję o obniżce stóp, ponieważ nie chcemy mrozić gospodarki nadmiernie, mamy dusić inflację zachowując jednak przy tym życie pacjenta czyli gospodarki, bez bezrobocia. Ta decyzja to odrobienie zaległości z ostatnich miesięcy, dostosowanie do realiów gospodarczych - dodał.

Wskazał, że decyzje o poziomie stóp mają realny wpływ na gospodarkę po pewnym czasie. Skalę wrześniowej obniżki określił jako spójną z oczekiwaniami rynku, a jedynie jej tempo było szybsze od założeń ekonomistów.

Prezes NBP wskazał także na zależności zewnętrzne, na które oddziaływanie stóp procentowych jest znikome.

- Także środowisko recesyjne, jakie wciąż mamy na świecie i w Polsce tłumi inflację. To już wykracza poza zasięg oddziaływania naszych stóp. One de facto wykonały swoje zadanie, tyle ile mogły zdusić kredyty hipoteczne, konsumpcyjne ,na tyle to zrobiły. Więcej podnoszeniem stóp nie uzyskamy, więc podwyżki byłyby pozbawione sensu w obliczu spowolnienia koniunktury - powiedział Glapiński.

Złoty gwałtownie się osłabia, NBP nie widzi w tym problemu

W kontekście mocnego osłabienia złotego, jakie rozpoczęło się po ogłoszeniu decyzji o obniżce stóp, NBP nie przewiduje interwencji walutowej.

- Nie interweniujemy, nie zamierzamy uszczuplać naszych rezerw, złoty sam się obroni, bo nasza gospodarka szybko się rozwija. Pamiętajmy też, że w okresie przedwyborczym ruchy na złotym mogą mieć miejsce, ale w długim terminie nie są niepokojące - oznajmił szef NBP.

Dodał, że NBP dysponuje potężnymi rezerwami w wysokości 180 mld dolarów, których nie zamierza uszczuplać.

