Prezes NBP: prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych nadal wynosi zero

Prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych podczas tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wynosi zero - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji.

"Nadal prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki pieniężnej wynosi zero. (...) To nadal jest sytuacja, kiedy my jeszcze nie weszliśmy na ścieżkę szybkiego dynamicznego wzrostu" - powiedział Glapiński.

"Jeśli wyjdziemy na ścieżkę zdecydowanego, szybkiego, ustabilizowanego wzrostu, to wtedy się zastanowimy" - dodał prezes NBP.