Prezes NBP przyznaje: wysoka inflacja potrwa dłużej niż sądzono

Rada podjęła decyzję o podwyżce stóp, aby ograniczyć ryzyko utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie – mówił w dzień po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych prezes NBP Adam Glapiński.

Podstawowe pytanie, jaki dziś zadają sobie ekonomiści, to czy środowa podwyżka była jednorazowym działaniem, swoista salwą ostrzegawczą, czy też początkiem całego cyklu podwyżek. Jednoznacznej odpowiedzi prezes NBP na to nie udzielił. - Trzeba uważnie czytać komunikaty po posiedzeniach RPP. Tam każde zdanie jest ważne. Ale ważne jest też to, jakich zdań w komunikacie nie ma – poradził. – W ostatnim komunikacie nie ma zdania, że jest to początek cyklu podwyżek, ale nie ma też zdania, że jest do działanie jednorazowe – powiedział prezes NBP.- Cieszyłbym się, gdyby była to decyzja jednorazowa, cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdyby rozwój gospodarczy był tak szybki, ze należałoby schładzać koniunkturę - dodał Adam Glapiński.Z jego słów można jednak wywnioskować, że chociaż kolejna podwyżka nie jest przesądzona, to o ile do niej dojdzie, to raczej nie na najbliższym ani nawet na następnym posiedzeniu Rady. RPP najpierw bowiem będzie analizowała w jaki sposób na gospodarkę wpłynęła jej środowa decyzja. – Teraz będziemy się przyglądali przez dłuższy, czas jaki efekt przyniosła podwyżka stóp – stwierdził Adam Glapiński.Prezes NBP odniósł się też do listu otwartego, jaki w przeddzień posiedzenia Rady wystosowali byli prezesi NBP i byli członkowie RPP, którzy apelowali o reakcję Rady na wysoką inflację. – Ten apel jest w złym guście i jest niekulturalny. Tym ludziom myli się rola polityków i ekonomistów – stwierdził, zapewniając, że ów apel nie odegrał najmniejszej roli w decyzji Rady. – Można się z tego co najwyżej pośmiać i pożartować – powiedział prezes NBP.Pytany przez dziennikarzy o kontynuację skupu aktywów, prezes NBP stwierdził: skup aktywów zamarł, ale wciąż pozostaje w naszym arsenale, podobnie jak interwencje na rynku walutowym. Zastrzegł przy tym,, że obecny kurs złotego jest „dobry”.