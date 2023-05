Prezes NBP spodziewa się spadku inflacji. Do końca roku ma być jednocyfrowa

Spodziewamy się spadku inflacji bazowej w kolejnych miesiącach i kwartałach - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

- Inflacja bazowa, która w ostatnim czasie przyciąga więcej uwagi, czyli inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, jest nadal wysoka w wielu krajach. To dotyczy państw strefy euro czy USA, a szczególnie krajów naszego regionu. Nie ma nic szczególnego w naszej inflacji bazowej - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Sytuacja z inflacją w Polsce jest podobna, co w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Jak wyjaśnił, różnice w inflacji między krajami naszego regionu a krajami Zachodu Europy wynika z odmiennych koszyków konsumpcji. Mieszkańcy zamożniejszych krajów wydają mniej na żywność i energię niż mieszkańcy naszej części Europy.

- W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej inflacja wynosi ok. 12 proc., a więc podobnie jak w Polsce. Sytuacja w naszym kraju nie jest cudownie lepsza niż w innych krajach, ale nie jest zła - powiedział Adam Glapiński.

Wyjaśnił, że za utrzymywaniem się wysokiej inflacji bazowej odpowiada siła szoków, jakie uderzyły w gospodarkę. Przedsiębiorcy rosnące ceny surowców i energii wliczyli do cen swoich produktów i to się przeniosło dalej. Dodatkowo wzrost cen ułatwia dobra sytuacja na rynku pracy.

- Przedsiębiorstwa bezkarnie podwyższały marże i ceny, zwłaszcza w krajach o niskim poziomie bezrobocia, jak Polska i Czechy. To się zmienia, przedsiębiorcy nie mogą już windować cen, bo popyt przygasł - mówił prezes NBP.

Dodał, że opóźnienie w spadku inflacji bazowej w stosunku do spadku inflacji konsumenckiej też jest naturalne. Jak wcześniej informował GUS, inflacja w kwietniu spadła do 14,7 proc., a inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła wg wyliczeń NBP do 12,3 proc. w marcu (dane z kwietnia dot. inflacji bazowej NBP poda 16 maja br.).

Do końca 2023 roku inflacja powinna osiągnąć poziom jednocyfrowy

- Spodziewamy się spadku inflacji bazowej w kolejnych miesiącach i kwartałach - powiedział prezes NBP.

Glapiński podkreślił, że przewidywania na drugą połowę roku i na następny rok są dobre. - Gospodarka, mamy nadzieję, że u nas nie zejdzie do recesji, a płace realne zaczną rosnąć, a mimo to inflacja będzie spadać - powiedział prezes NBP.

- Do końca roku inflacja spodziewamy się spadnie do poziomu jednocyfrowego - ocenił.

- Wzrost plac nominalnych przy malejącej szybko inflacji spowoduje, że płace realne znowu będą rosły - według naszej marcowej projekcji w drugim półroczu już to nastąpi. To z kolei oznacza dobre perspektywy na trwały wzrost PKB i postępującą konwergencję do bardziej zamożnych od nas krajów, do najzamożniejszych krajów świata - powiedział Glapiński.

Wskazał, że po uwzględnieniu realnej siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia, w 2032 r. Polska będzie powyżej dzisiejszego poziomu Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, "nie mówiąc o Hiszpanii i Portugalii". "Portugalię już przegoniliśmy, a Hiszpanię już łapiemy za pięty" - dodał.

