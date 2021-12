Prezes NBP straszy wysokim bezrobociem

Podwyżki stóp procentowych, których dokonujemy, są tak wykalibrowane, aby nie osłabić znacząco wzrostu gospodarczego, a w szczególności, aby nie spowodować wzrostu bezrobocia, utrzymać poziom dochodów i życia – powiedział na konferencji szef NBP Adam Glapiński. - Pamiętajmy, że zbyt szybkie podnoszenie stóp może doprowadzić do gwałtownego pogorszenia koniunktury i bezrobocia. Nikt rozsądny tego nie chce – dodał.

Prezes #NBP na konferencji: „Europejski Bank Centralny #ECB cały czas wskazuje na przejściowy charakter podwyższonej inflacji i jak na razie utrzymuje ujemne stopy i skup aktywów na dużą skalę.” #inflacja — Narodowy Bank Polski (@nbppl) December 9, 2021

Stopy procentowe: prawdopodobna podwyżka

Złoty nabierze wartości

- W najbliższych miesiącach inflacja pozostanie podwyższona na skutek czynników globalnych, jednak będzie nieco niższa niż obecnie, ze względu na obniżki podatków, dopóki działać będą tarcze antyinflacyjne – powiedział szef NBP.Adam Glapiński dodał, że RPP przewidywała, że inflacja będzie rosła, działania rządu ją obniżają. W jego opinii poziom inflacji się ustabilizuje. Działania RPP funkcjonują w średnim okresie, działania rządu - od razu.- Na koniec 2023 roku inflacja zejdzie do naszego celu, to będzie środek celu inflacyjnego – wyjaśnił prezes NBP i dodał, że podwyżki stóp proc. zawsze ograniczają inflację. Podwyżki, które Rada wprowadziła do tej pory, znacząco ograniczą inflację w średnim okresie.- Zacieśnienie polityki pieniężnej jest bardzo prawdopodobne – wskazał szef NBP Adam Glapiński. - Jest znacząca przestrzeń do dalszych podwyżek stóp procentowych, jeżeli będzie taka konieczność – dodał.- Nie mówiłem, że jesteśmy w trackie serii podwyżek, jest wiele nieprawości – powiedział Adam Glapiński i podkreślił, że gdyby nagle załamała się koniunktura, rosło bezrobocie nie tylko w Polsce, ale i na świecie, przestrzeni tej nie będzie, do podwyżek nie dojdzie.Rada Polityki Pieniężnej chce zachować sobie przestrzeń i możliwość zarówno podwyżek, jak i ich braku.Adam Glapiński był pytany ponadto, czy RPP decyzję o podniesieniu stóp procentowych podjęła we właściwym czasie. Wśród publicystów pojawia się spór dotyczący rozpoczęcia cyklu podwyżek, że Polska powinna wcześniej rozpocząć ten cykl podwyżek.- Narodowy Bank Polski nadal podtrzymuje, że podjęliśmy decyzję o podwyżce we właściwym momencie, zważywszy na ówczesną wiedzę i dane, które spływały. Nie było żadnego opóźnienia - ocenił Glapiński.Glapiński dodał, że przykład Czech i Węgier jest dobry o tyle, że oni stopy podnieśli wcześniej i żadnych rezultatów korzystnych w tym zakresie nie odnieśli.Pytany o kondycję polskiej waluty, szef NBP powiedział, że dobrze jest, kiedy kurs złotego jest ustabilizowany.- W żaden sposób nie chcemy działać na kurs złotego, by był wyższy czy niższy. Siła, aktywność, filary polskiej gospodarki powodują, że złoty nabiera wartości długookresowo analizował Adam Glapiński. Ja dodał krótkookresowo wpływ na polską walutę ma kurs euro i dolara.