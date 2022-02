Prezes NBP: sygnał o uruchomieniu środków z Funduszu Odbudowy poprawiłby pozycję złotego

Jakikolwiek sygnał o uruchomieniu środków z europejskiego Funduszu Odbudowy poprawiłby pozycję złotego i wspierałby zacieśnianie polityki pieniężnej - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński.

Podczas środowej konferencji prezes NBP był pytany, jakie skutki mogłoby przynieść ewentualne wycofanie się Polski z europejskiego Planu Odbudowy. Taki krok sugerował w ostatnim czasie prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan.

Glapiński stwierdził, że jest to kwestia polityczna. "Państwo znają mój krytyczny stosunek do środków europejskich. Z punktu widzenia NBP każde euro, które przychodzi z UE, jest dla Polski korzystne i służy Polakom, ale my patrzymy w tej chwili na zagrożenie inflacyjne. Dodatkowy strumień pieniędzy, który by się pojawił na rynku, stanowiłby presję inflacyjną" - ocenił.

Dodał, że z punktu widzenia złotego, jakiekolwiek perspektywy uruchomienia środków z KPO byłyby niesłychanie korzystne. "Jakikolwiek sygnał z naszego rządu czy z Brukseli, że będzie ten plan uruchomiony, znakomicie poprawiłby pozycję złotego i tym samym też przeciw inflacji by zadziałał. Inną sprawą jest później napływ tych środków, ale sygnał, że to się odblokowało, wspierałby naszą politykę zacieśniania" - powiedział szef banku centralnego.

Podkreślił, że obecnie dwa czynniki psują złotego: zablokowanie środków europejskich i groźba agresji rosyjskiej na Ukrainę. "Sygnał, że nie będzie wojny na Ukrainie, agresji rosyjskiej byłby bardzo korzystny (dla złotego - PAP)" - wskazał prezes NBP.

