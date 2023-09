Prezes NBP: taki kurs złotego, jaki jest w tej chwili, jest dobry

Taki kurs złotego, jaki jest w tej chwili, jest dobry; jeśli spadek kursu się utrzyma, to nie będziemy się martwić - stwierdził w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że w ostatnim czasie kurs naszej waluty był jednym z pięciu głównych czynników obniżających inflację.

Glapiński pytany podczas czwartkowej konferencji, czy obecny kurs złotego jest optymalny dla polskiej gospodarki zaznaczył, że "każdy mocniejszy kurs złotego działa antyinflacyjne". Dodał, że NBP cieszy się, jak kurs złotego jest mocny, bo jego głównym celem jest walka z inflacją.

"Każdy mocniejszy kurs złotego działa antyinflacyjne. Taki kurs, jaki jest, jest dobry. Jeśli ten spadek kursu związany z naszą decyzją odbije i wróci do poprzedniej pozycji, to się będziemy cieszyć. Jak spadek się utrzyma - nie będziemy się jakoś martwić - niewielki jest wpływ" - wskazał szef banku centralnego.

Jego zdaniem kurs złotego jest przeceniany. "To są istotne czynniki, ale drugo-, trzecio-, czwartorzędne" - powiedział. Jak dodał Glapiński, "w ostatnim okresie kurs złotego był wysoki, i był jednym z pięciu najważniejszych czynników obniżających inflację".

W opinii szefa NBP "ten kurs dzisiejszy jest OK".

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. - referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc. Po decyzji RPP złoty osłabił się wobec euro o prawie 2 proc. W czwartek ok. godz. 17.15 złoty osłabiał się o 1,33 proc. do euro, do blisko 4,63 zł; tracił 1,62 proc. wobec dolara amerykańskiego, do 4,32 zł i 1,29 proc. względem franka szwajcarskiego, do 4,84 zł.

