Prezes NBP uważa, że "zdrowy na ciele i umyśle" premier nie zgodzi się przyjąć euro

Wejście Polski do strefy euro oznaczałoby brak możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej, dostosowanej do potrzeb krajowej gospodarki i ograniczenie prowadzenia własnej polityki fiskalnej - przekazał prezes NBP Adam Glapiński.

Polityka pieniężna i stopy procentowe w strefie euro są dostosowane do sytuacji największych gospodarek, co niekoniecznie może być korzystne dla Polski - ocenia Adam Glapiński.

Prezes NBP podkreślił, że Polska podpisała traktaty o wejściu do strefy euro, ale z zastrzeżeniem, że będzie to realizowane w korzystnym momencie.

Zdaniem Glapińskiego, wejście do strefy euro teraz oznaczałoby trwały, wolniejszy rozwój gospodarczy, co pozostawiłoby Polskę na ekonomicznych peryferiach UE, jako rynek zbytu i źródło taniej siły roboczej.

Glapiński: Koniunktura i procesy inflacyjne w Polsce przebiegają całkowicie odmiennie niż w bogatszych krajach. Wprowadzenie euro teraz byłoby niekorzystne

- Pierwszy powód dlaczego wejście do strefy euro teraz, jest takie niekorzystne, to jest właśnie ten brak możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej, dopasowanej do potrzeb krajowej gospodarki i ograniczenie prowadzenia własnej polityki fiskalnej - powiedział szef NBP.

Podkreślił, że w strefie euro polityka pieniężna i stopy procentowe są ustalane, przede wszystkim, z uwagi na sytuację gospodarczą w największych gospodarkach, w których powstaje większość produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej, a więc w Niemczech i Francji.

- Tymczasem koniunktura i procesy inflacyjne w Polsce często przebiegają całkowicie odmiennie niż w tych krajach bogatszych - powiedział Glapiński.

- Polityka pieniężna ustalona we Frankfurcie dla całej strefy euro, w której potencjalnie mielibyśmy się znaleźć, jest całkowicie nieoptymalna dla stabilizowania koniunktury i gospodarki w Polsce. Oznaczałoby trwały wolniejszy rozwój gospodarczy - podkreślił.

Jak powiedział prezes NBP, wolniejszy rozwój gospodarczy oznaczałby, że Polska na trwałe pozostałaby na ekonomicznych peryferiach Unii Europejskiej. Pozostałaby rynkiem zbytu i źródłem taniej siły roboczej, a wynagrodzenia w Polsce byłyby zawsze niższe.

Jak wskazał, Polska podpisała traktaty mówiące o wejściu do strefy euro, ale pod warunkiem, że stanie się to w momencie, który uznamy za korzystny.

Euro w Polsce - według prezesa NBP to przepis na spowolnienie gospodarcze i "nikt zdrowy na ciele i umyśle" nie wprowadzi europejskiej waluty

- Podpisaliśmy oczywiście traktaty europejskie, gdzie jest mowa o wejściu Polski do euro, ale z derogacją, z ustaleniem, że nastąpi to w momencie, kiedy Polska uzna to za stosowne. Generalnie, z czysto ekonomicznego punktu widzenia, dyskusja na ten temat, (...) może mieć miejsce wtedy, kiedy Polska osiągnie zamożność PKB na głowę chociażby krajów najwyżej rozwiniętych europejskich: Niemiec, Francji, (...) wtedy takie wejście do euro nie będzie szkodliwe, jeśli chodzi o poziom życia Polaków - powiedział Glapiński.

W ocenie prezesa NBP wejście obecnie do strefy euro oznaczałoby brak możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej dostosowanej do potrzeb krajowej gospodarki i ograniczenie prowadzenia własnej polityki fiskalnej.

- Oznaczałoby trwały, wolniejszy rozwój gospodarczy - wskazał Glapiński.

- Miażdżąca część opinii publicznej i ekspertów (…) jest przekonana, że wejście do strefy euro jest dla Polski bardzo, bardzo niekorzystne w związku z tym jest wątpliwe, aby jakikolwiek premier wybrany demokratycznie w Polsce i jakikolwiek prezes NBP, zdrowy na ciele i umyśle, Polak, patriota, zdecydowali się na taki krok - dodał.