Prezes NBP: wpływ środków z KPO na PKB Polski to ok. 0,4 pkt. proc. w pierwszym roku

Gdyby opóźniał się napływ środków z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na wzrost gospodarczy - ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Według niego wpływ KPO na PKB Polski to ok. 0,4 pkt. proc. w pierwszym roku.

"Gdyby nawet się opóźniał napływ środków z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy (...), to nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na wzrost gospodarczy" - powiedział Glapiński w czwartek podczas konferencji prasowej.

Jak wskazał prezes NBP, każde euro otrzymane w ramach jakiegokolwiek planu, perspektywy ze środków unijnych, czy taniej pożyczki, byłoby korzystne dla Polski.

"Wszystko jedno na co pójdzie - czy na uszczelnianie budynków, czy na informatykę, czy na zieleń (...), każde euro to jest dobra rzecz. Ale nie przesadzajmy. Napływ środków unijnych w ramach KPO i tak tutaj się dokona. Być może politycznie to jest jakoś trzymane, jakaś gra polityczna tu jest, że się chce ten konkretnie rząd (...) ukarać za coś, czy docisnąć, czy wymusić coś. Ale te środki nam się należą i te środki dostaniemy" - oświadczył.

Glapiński przypomniał, że rząd zaczął prefinansowanie tego programu (KPO). "Także to wpływa do gospodarki, samorządy dostają te pieniądze. A później je dostaniemy z Unii Europejskiej - jak nie teraz, to po wyborach. Ale one mają naprawdę żaden prawie wpływ na wzrost gospodarczy i na poziom życia" - podkreślił Glapiński.

Dodał, że według szacunków NBP "wpływ KPO na PKB, na wzrost dochodu narodowego (...), to w pierwszym roku to byłoby jakieś może nawet 0,4 proc., w następnych latach 0,3 proc.". "Bardzo mało" - ocenił.

Według szefa banku centralnego KPO miałoby także korzystne działanie inflacyjne, "ale też minimalne - 0,2 proc. w kolejnych latach".

"Te środki nie wpłyną jednego roku, co roku będą napływać. To już w ogóle zupełnie znikome ma znaczenie. Jesteśmy potężnym krajem gospodarczym, mamy bardzo duże PKB" - powiedział.

KE na początku czerwca ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

