Prezes NBP: za wcześnie na podwyżki stóp

Bank centralny nie ignoruje podwyższonej inflacji i nie dopuści do jej utrwalenia – zapewnia prezes NBP Adam Glapiński, zastrzega jednak natychmiast, że obecnie „zacieśnienie polityki pieniężnej byłoby bardzo ryzykowne”. Ta deklaracja zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych jeszcze w tym roku. Rynki zareagowały osłabieniem złotego.

Adam Glapiński zapowiedział również, że dokładniejszej oceny Polskiego Ładu można się spodziewać przy okazji prezentacji listopadowej projekcji inflacji. Wówczas będą już najprawdopodobniej znane ostateczne zapisy tego programu gospodarczego rządu.- W ogólnym zarysie, przedstawione propozycje będą oznaczały zwiększenie dochodu do dyspozycji dla większości podatników, zwłaszcza tych z niższych i średnich przedziałów dochodowych. Należy zatem spodziewać się z tego tytułu pewnego impulsu konsumpcyjnego. Z drugiej strony, obniżenie obciążeń podatkowych uczyni aktywność zawodową bardziej atrakcyjną, co poprzez zwiększenie podaży pracy może hamować presję płacową w gospodarce. – powiedział prezes NBP.W reakcji na wywiad prezesa NBP złoty osłabił się w stosunku do innych walut. W poprzednim tygodniu notowania naszej waluty rosły w oczekiwaniu na szybszą niż się wcześniej spodziewano podwyżkę stóp procentowych. Po publikacji wywiadu, który rozwiał te nadzieje nasza waluta straciła dwa grosze w stosunku do euro i ok godz. 14 kosztowała 4,52 zł. Ponad 1 gr zdrożał również amerykański dolar który rano kosztował poniżej 3,80 zł, a w reakcji na wywiad przebił poziom 3,81 zł. Za franka szwajcarskiego trzeba było wczesnym popołudniem zapłacić 4,16 zł, podcza gdy kilka godzin wcześniej ta waluta kosztowała 4,14 zł.