Prezes NBP zapewnia, że inflacja wkrótce runie w dół

Według wszystkich dostępnych danych w Polsce nie będzie recesji - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodał, na koniec roku inflacja w Polsce powinna zejść do poziomu jednocyfrowego.

RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych, takie też było oczekiwanie rynku. Nikt nie spodziewał się zmian, bo sytuacja gospodarki jest stabilna i sytuacja finansów publicznych jest stabilna - powiedział Adam Glapiński.

W lutym inflacja osiągnie najwyższy poziom, a potem ruch w dół. Od marca inflacja leci w dół o 10 pkt. proc. i na koniec roku schodzimy do jednocyfrowej inflacji - powiedział prezes NBP.

Glapiński zwrócił uwagę, że spadek tempa wzrost gospodarczego jest korzystny z punktu widzenia obniżania inflacji. Im wolniej się rozwija gospodarka, tym mniejsza presja inflacyjna - zaznaczył.

"RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych, takie też było oczekiwanie rynku. Nikt nie spodziewał się zmian, bo sytuacja gospodarki jest stabilna i sytuacja finansów publicznych jest stabilna" - mówił w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji prasowej.

Dodał, że "do wszystkich dociera", że inflacja jest w trendzie spadkowym. Zastrzegł jednak, że w lutym jeszcze inflacja wzrośnie i będzie spadać od marca. Prezes NBP dodał także, że na inflację może wpłynąć także zmiana koszyka, używanego przez Główny Urząd Statystyczny do wyliczania wskaźnika wzrosty cen, choć wysokość wskaźnika "nie powinna się bardzo zmienić".

"W lutym inflacja osiągnie najwyższy poziom, a potem ruch w dół. Od marca inflacja leci w dół o 10 pkt. proc. i na koniec roku schodzimy do jednocyfrowej inflacji" - powiedział prezes NBP.

Prezes NBP: w 2025 r. inflacja zejdzie w granice celu inflacyjnego, do 3,5 proc.

"Zakładam, że w listopadzie tego roku inflacja wyniesie niedużo ponad 7 proc., przy szczęśliwym zbiegu okoliczności między 6 a 7 proc." - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że w 2025 r. inflacja zejdzie w granice celu inflacyjnego, do 3,5 proc.

Podczas konferencji prasowej prezes NBP przypomniał, że w styczniu inflacja wyniosła 17,2 proc. rdr.

"Inflacja w tym roku, zaczynamy od 17,2 proc. Zakładam, że w listopadzie będzie nie dużo ponad 7 proc., a przy szczęśliwym zbiegu okoliczności, na który liczę, na rynkach międzynarodowych co do m.in. cen surowców, wejdziemy między 6 a 7 proc. A potem jeszcze wolno zejdziemy do celu inflacyjnego: 3,5 proc. w 2025 to jest już w granicach tego celu" - wskazał Adam Glapiński.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchyleń o +/-1 punt procentowy.

Glapiński: liczę, że w ostatnim kwartale będzie można obniżyć stopy procentowe

Liczę, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy procentowe - poinformował w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zastrzegł, że jest to wyłącznie jego opinia.

Podczas czwartkowej konferencji szef NBP wskazał, że liczy, iż "inflacja będzie w przedziale 6-7 na koniec roku, powiedźmy w listopadzie". Zastrzegł, że to jest jego zdanie. "Tego Bank nie mówi. NBP mówi, że będzie to ok. 7,4" - dodał.

Glapiński liczy, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy procentowe. "Ale to jest moje zdanie, nawet go nie konsultowałem z członkami Rady (Polityki Pieniężnej - przyp. red.). Każdy z nich ma jakąś inną wizję - w ogóle o tym nie rozmawiamy" - zaznaczył. Dodał, że jak inflacja wynosi 17,2, "nie rozmawiamy o obniżkach". "Dyskutujemy, czy podwyższyć" - wskazał Glapiński.

RPP w środę nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli utrzymała poziom 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Glapiński: Polska według wszystkich dostępnych danych nie wejdzie w recesję

"W Polsce według wszystkich dostępnych danych nie wejdziemy w recesję" - stwierdził Glapiński. Jak dodał, będzie tzw. miękkie lądowanie, gospodarka zwolni, ale nie zacznie się kurczyć, a po przerwie zacznie rosnąć.

Odnosząc się do inflacji szef banku centralnego oświadczył, że spodziewa się bardzo szybkiego zejścia z poziomem inflacji w kierunku celu banku centralnego, czyli 2,5 proc. plus minus jeden punkt proc.

"Już w tym roku, w krótkim czasie inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego. Na koniec roku, zgodnie z najnowszą marcową projekcją, inflacja będzie wynosiła trochę ponad 7 proc., przypuszczamy, że w listopadzie zejdzie do 7,4 proc." - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Jak dodał, osobiście myśli, że będzie jeszcze niższa, jednak przy założeniu, że nie nastąpi nic niespodziewanego, nic, czego nie biorą pod uwagę obecne prognozy. "Poziom 7,4 proc. w porównaniu z tym co mamy w tej chwili, to jest radykalna różnica" - dodał.

Glapiński zwrócił uwagę, że spadek tempa wzrost gospodarczego jest korzystny z punktu widzenia obniżania inflacji. Im wolniej się rozwija gospodarka, tym mniejsza presja inflacyjna - zaznaczył.

RPP nie podjęła decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie podjęła decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych; zaczną one spadać, kiedy inflacja szybko będzie dążyć do celu inflacyjnego NBP - podkreślił Adam Glapiński.

Szef banku centralnego powiedział, że "nadal zostajemy w tym samym punkcie "wait and see". Dodał, że Rada pozostawia sobie furtkę - na wypadek jakiś wydarzeń - do ewentualnych podwyżek. Adam Glapiński zwrócił uwagę, że wszystko zależy od sytuacji, którą "będziemy obserwować".

"My zaczniemy obniżać stopy, wtedy kiedy będziemy pewni, że inflacja idzie szybko do poziomu celu inflacyjnego - wtedy będzie ta możliwość. Czy to będzie w tym roku, na koniec tego roku czy w przyszłym roku - tego nie wiem, nie mogę tego powiedzieć i Rada w ogóle na ten temat nie dyskutuje" - powiedział prezes NBP.

RPP na marcowym posiedzeniu nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli utrzymała poziom 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

To szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych.

Prezes NBP: złoty trzyma się bardzo dobrze, bo mamy silną gospodarkę

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) podkreślił na czwartkowej konferencji, że Polska jest silną gospodarką.

"Nasz złoty jest cały czas wolną walutą. Pandemia, wojna, szok surowcowy, a nasza waluta jest wolna. My nie interweniujemy w celu jakiegoś kursu, a mimo tego złoty trzyma się bardzo dobrze i dalej będzie się trzymał bardzo dobrze, bo są silne fundamenty Polski" - powiedział Glapiński.

Jak mówił, w Polsce opłaca się inwestować. "Jesteśmy 100 proc. bezpieczni w systemie prawnym, w systemie finansowym, mamy ogromne rezerwy 160 mld dolarów, mamy ogromne rezerwy złota" - wskazał Glapiński.

