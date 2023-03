Prezes NCBiR Investment Fund ASI odwołany po aferze z dotacjami

Krzysztof Bednarek, prezes spółki NCBiR Investment Fund ASI, w czwartek został odwołany ze stanowiska — podał w mediach społecznościowych poseł KO Dariusz Joński. Posłowie KO ujawnili interesy Bednarka i polityków Partii Republikańskiej.

"Po informacjach jakie wczoraj przedstawiliśmy z Michałem Szczerbą dotyczących powiązań prezesa NCBR Investment Fund, pan Bednarek został dziś odwołany!" — napisał w mediach społecznościowych Dariusz Joński. Wcześniej napisał, że Bednarek sam złożył rezygnację.

Zaczyna się od szefa Partii Republikańskiej Adama Bielana

Przypomnijmy - w środę posłowie KO ujawnili powiązania pomiędzy spółkami, które otrzymały dotacje z NCBiR a Partią Republikańską. Na początku jest szef Partii Republikańskiej Adam Bielan, który według posłów KO, „negocjuje to, że to Jacek Żalek zostaje wiceministrem funduszy i polityki regionalnej”, który nadzoruje NCBiR. Zdaniem posłów „od wielu miesięcy to Jacek Żalek ustala wszystkie kwestie kadrowe w NCBiR”.

Tymczasem w NCBiR mamy spółkę NCBR Investment Fund ASI, której prezesem od stycznia jest Krzysztof Bednarek. — Konkurs zaczyna się w październiku 2022 r., to już wtedy Krzysztof Bednarek wie i to widzimy po ruchach w KRS, że on wycofuje się ze wszystkich spółek, w których ma udziały, przygotowuje ten grunt na styczeń, żeby wejść w fotel prezesa, jak mu się wydawało bez obciążeń, ale te obciążenia są — wyjaśnia poseł Szczerba.

Wspólniczka razem z żoną pana Bednarka w czterech podmiotach

Zdaniem Dariusz Jońskiego, Krzysztof Bednarek miał spółkę, której udziały sprzedał temu, który złożył wniosek na 123 mln zł. Według Michała Szczerby „NCBiR przekazało 123 mln zł do wspólnika Bednarka Piotra M., który jest powiązany z Jackiem Żalkiem poprzez białostockie układy”. - Pan Krzysztof Bednarek jest wspólnikiem pana Piotra M. w tym samym czasie, kiedy trwa konkurs, kiedy jest przygotowany do roli prezesa NCBR Investment Fund – dodaje Szczerba.

Jak mówi Dariusz Joński, drugą wspólniczką Bednarka była Anna O., czyli siostra 26-latka, Kacpra W., który miał otrzymać dotację 55 mln zł. Szczerba: "Anna O. jest tą wspólniczką, razem z żoną pana Bednarka w czterech podmiotach".

— Z tych czterech podmiotów pan Bednarek wychodzi z końcem października, kiedy już wie — bo ma obiecane od Partii Republikańskiej — że zostanie prezesem (NCBR Investment Fund – red.), przekazuje udziały albo prezesurę swojej żonie, która nadal jest wspólniczką Anny O. I tak się złożyło, że Anna O. jest siostrą Kacpra W., na którego konto miało wpłynąć 55 mln zł — wyjaśnia Joński.

— Tutaj się domyka system. Widzimy połączenia polityczne, osobowe, widzimy skąd te 123 i 55 mln zł się wzięło. I chyba mamy hipotezę, do kogo miało trafić — powiedział Szczerba.

