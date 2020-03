Prezes NIK: z raportu izby ws. GetBack trzeba wyciągnąć wnioski

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli ws. GetBack trzeba wyciągnąć poważne wnioski - mówi, cytowany w komunikacie NIK, jej prezes Marian Banaś, po spotkaniu z reprezentacją osób pokrzywdzonych w aferze GetBack.

Jak podała NIK we wtorkowym komunikacie, prezes Izby Marian Banaś spotkał się z szeroką reprezentacją osób pokrzywdzonych w aferze GetBack, przedstawicielami Stowarzyszenia zrzeszającego kilka tysięcy osób.



- W ciągu kilku godzin poruszono wiele kwestii dotyczących ochrony pokrzywdzonych, którzy utracili łącznie, jak sami wskazali, około 2,5 miliarda złotych. Podczas spotkania przedstawiciele stowarzyszenia i NIK omawiali wydany ostatnio raport dotyczący "Działalności organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A. i podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących" - napisano w komunikacie.



Zgodnie z informacją, poszkodowani w aferze GetBack przyznali, że bardzo przydatne są dla nich informacje o wynikach kontroli NIK, które dotyczą działań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biura Rzecznika Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Komisji Nadzoru Audytowego.



- Z tego raportu muszą być wyciągnięte poważne wnioski. Możecie się nim posługiwać do obrony swoich interesów - dodał prezes NIK.



Zaznaczono, że wyraził też słowa uznania dla determinacji poszkodowanych, którzy walczą o odzyskanie swoich pieniędzy.



- Podczas spotkania poruszono wiele kwestii związanych z treścią raportu, a sami pokrzywdzeni wskazali na szereg nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania instytucji państwowych. Przedstawili także swoje nowe propozycje, m.in. utworzenia przy Ministerstwie Finansów Funduszu Rekompensat - dla ludzi starszych i nieporadnych, którzy nie mają siły na chodzenie po prokuraturach - czytamy w komunikacie Izby.



W opublikowanym w styczniu br. raporcie NIK oceniła, że instytucje państwowe, a w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku; ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne.



NIK wskazała, że ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł, a intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę.