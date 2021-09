Prezes PAIH: ok. 2,5 tys. firm w programie gospodarczym towarzyszącym obecności Polski na Expo

W programie gospodarczym towarzyszącym obecności Polski na wystawie Expo weźmie udział blisko 2,5 tys. naszych firm - przekazał we wtorek prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda. Zaznaczył, że ważne jest pokazanie potencjału gospodarczego Polski.

Jak wskazał szef PAIH, w programie gospodarczym towarzyszącym obecności Polski na wystawie Expo będzie uczestniczyć blisko 2,5 tys. firm. "Dla polskich przedsiębiorców przygotowaliśmy program wsparcia, który dedykowany jest nie tylko tym największym, ale także małym i średnim firmom" - powiedział.

Według Dryndy ważne jest, by podczas wystawy "pokazać potencjał gospodarczy naszego kraju" partnerom z pozaunijnych rynków, w tym krajów afrykańskich. Drynda zachęcił przedsiębiorców do udziału m.in. w dwóch forach gospodarczych, seminariach biznesowych w Pawilonie Polski oraz webinariach eksperckich.

Jak przekazała PAIH, wśród najważniejszych wydarzeń podczas Expo planowane są: Dzień Polski (7 grudnia 2021 r.), Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6.12.2021 r.) oraz Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (23.02.2022 r.). "Przez kolejne sześć miesięcy na Expo odbędzie się ok. 1 tys. różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez nasz kraj" - podkreślono.

Według wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka Expo w Dubaju może stać się "jednym z motorów naszego rozwoju". "Umocni naszą gospodarkę jako czołową gospodarkę Starego Kontynentu, która cały czas pozostaje niezwykle atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do inwestowania" - ocenił. Dodał, że udział Polski w Wystawie Światowej będzie z jednej strony manifestem gospodarczym po pandemii, a z drugiej okazją do nawiązania ważnych kontaktów biznesowych na Bliskim Wschodzie, a sama wystawa - bramą do rynków afrykańskich.

Agencja - we współpracy z wieloma instytucjami - przygotowała program gospodarczy dla przedsiębiorców - złożony "z narzędzi wsparcia, skierowanych do polskich firm, które chcą się rozwijać, korzystając z udziału Polski w Expo". Jednym z nich jest Program Partnerski. Jak wyjaśniono we wtorkowej informacji prasowej PAIH, "daje przedsiębiorcom możliwość promocji oraz wzmocnienia planów ekspansji zagranicznej". Inna inicjatywa w ramach programu gospodarczego ma umożliwić uzyskanie środków w ramach koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu Go to Brand. "Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie finansowe na promocję marek produktowych, między innymi podczas Expo 2020" - wyjaśniono. PAIH planuje też seminaria biznesowe w Pawilonie Polski, podczas których zagranicznym inwestorom zostaną zaprezentowane polskie usługi i technologie. Z kolei webinaria eksperckie mają poszerzyć wiedzę przedsiębiorców na temat warunków ekspansji zagranicznej na rynki krajów Zatoki Perskiej i Afryki.

Drynda zwrócił uwagę, że Bliski Wschód jest dziś światowym centrum wymiany handlowej. "Dzięki Expo polskim firmom będzie łatwiej pojawić się na nowych dla siebie rynkach" - ocenił.

PAIH przekazała, że miejscem prezentacji potencjału naszej gospodarki będzie m.in. Pawilon Polski o powierzchni ponad 2 tys. m kw. W jednej z części Pawilonu, zaprojektowanej z myślą o spotkaniach biznesowych - mają m.in. odbywać się spotkania polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W ramach ekspozycji multimedialnej w strefie "Poland. Spirit of ingenuity" zaprezentowanych zostanie ok. 200 firm reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu.

Obecnie w Pawilonie Polskim trwają ostatnie prace wykończeniowe. Jak przypomniał Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju, w jego centralnej części powstała instalacja artystyczna "Polski Stół", która będzie formą opowieści "o naszej kreatywności, przedsiębiorczości, bogatej kulturze".

"1 października to początek naszej prezentacji w Dubaju. Przez kolejne 6 miesięcy odbędzie się blisko 1 tys. wydarzeń: od codziennych warsztatów dla dzieci i koncertów pianistycznych przed pawilonem, przez seminaria biznesowe, wydarzenia organizowane przez regiony, aż po duże wydarzenia kulturalne oraz dwa duże fora gospodarcze na kilkaset osób - Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze oraz Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze" - podkreślił Malinowski.

Expo 2020 w Dubaju potrwa od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl