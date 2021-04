Prezes Panek Carsharing: pandemia pozytywnie wpłynie na rynek carsharingowy

Pandemia pozytywnie wpłynie na rynek carsharingowy. Nasza usługa cały czas rośnie i oczekujemy, że jak już obostrzenia się skończą, to nastąpi dużo większy popyt na samochody - powiedział we wtorkowym programie "Gość Specjalny PAP" prezes firmy Panek Carsharing Maciej Panek.

W rozmowie z PAP Maciej Panek ocenił jednak, że początkowo pandemia koronawirusa "to było dla nas tąpnięcie" ze względu na znaczny spadek obrotów jego firmy. "Sytuacja była wręcz dramatyczna, zanim nie wpadliśmy na dość ryzykowny pomysł" - stwierdził. "Skoro samochody tak mało jeżdżą, to przeprowadzimy nieoczekiwaną ekspansję - i rozszerzyliśmy działalność na cały kraj, na 150 miast. Pozwoliliśmy klientom rozlokować nasze samochody po całym kraju. To zadziałało" - tłumaczył prezes Panek Carsharing.

Według niego dzięki temu "klienci w Polsce zobaczyli, że jest coś takiego jak carsharing i samochody, które można wynajmować bez chodzenia do biura i podpisywania umów". Po wakacjach firma Panek Carsharing poszerzyła swoją ofertę na kolejne 100 miast i obecnie jej samochody dostępne są w 250 lokalizacjach w Polsce - "teraz jesteśmy we wszystkich miastach powyżej 20 tys. mieszkańców" - powiedział Panek. Jednak, jak stwierdził, "to już nie zadziałało tak świetnie. W niektórych miastach, takich szczególnie małych, klienci ochoczo wynajmują te auta, a w innych - rzadko albo wcale". W związku z tym spółka zaplanowała powrót do ograniczonej do 150 miast w Polsce oferty wynajmu samochodów.

Zdaniem Panka trend rosnącej popularności wynajmu aut ma charakter globalny. "W Polsce mamy dość stary samochód, jeśli chodzi o jego średnią wiekową - jest to 13 lat, nie spełnia on norm, albo spełnia bardzo niskie normy (ekologiczne - PAP). Ludzie powoli doceniają to, że można pojeździć sobie samochodem, za który nie trzeba non-stop płacić" - powiedział Panek zapytany o powody, dla których Polacy chętnie korzystają z jego usługi. Jego zdaniem "carsharing to jest wygoda - dużo większa niż tradycyjny wynajem, gdzie trzeba było chodzić na lotniska, podpisywać umowę, wpłacać kaucję". Prezes firmy Panek Carsharing wskazał, że istotna w jego usłudze jest łatwość korzystania z wynajmu samochodów - wystarczy odnaleźć pojazd na jednej z ulic dzięki aplikacji, otworzyć drzwi telefonem i rozpocząć jazdę.

Panek ocenił, że pandemia koronawirusa pozytywnie wpłynie na rynek carsharingowy. "Nasza usługa cały czas rośnie i oczekujemy, że jak już obostrzenia się skończą, to nastąpi dużo większy popyt na samochody" - powiedział. Jego zdaniem głównym czynnikiem wzrostu będzie powrót pracowników do biur, którzy obecnie ze względu na pracę zdalną nie muszą korzystać codziennie z samochodu, po pandemii natomiast zobaczą, że mogą to robić bez konieczności kupowania i utrzymywania własnego pojazdu.

W ocenie Panka równolegle do carsharingu będą rozwijały się usługi taksówkarskie. Jak zauważył, "większość klientów korzystających z taksówek robi to przez aplikację, tak samo jest w carsharingu".

Zapytany o to, czy w swojej flocie Panek Carsharing ma obecnie samochody autonomiczne, Maciej Panek stwierdził, że obecnie jego firma nie posiada takich pojazdów, "ale jak tylko się pojawią, to będziemy je testowali".

Panek Carsharing to polska firma oferująca samochody na wynajem dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, dysponująca niskoemisyjną flotą i dostępna w kilkuset lokalizacjach w całej Polsce.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl