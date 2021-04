Prezes PARP o nowej perspektywie finansowej UE. W przyszłym roku ruszą programy

- Perspektywa finansowa 2021-2027 nie będzie rewolucyjna, a ewolucyjna. Zakresy poszczególnych programów będą nieco inne, ale będzie kontynuacja Polski Wschodniej, Inteligentnego Rozwoju oraz Wiedzy, Edukacji i Rozwoju. Nowe programy obejmą takie dziedziny, jak innowacje, badania i rozwój, kwestie infrastrukturalne, środowiskowe oraz transformację cyfrową - mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co jeszcze w tym roku mogą liczyć przedsiębiorcy ze strony PARP? Czy będą ogłaszane jeszcze jakieś konkursy na dotacje, czy też pieniądze z programów finansowanych ze środków unijnych z budżetu UE na lata 2014-2020 już się wyczerpały?

- To zależy od konkursu i trudno tutaj generalizować. Są konkursy łatwiejsze i trudniejsze już w samej swojej koncepcji. Przykładowo, łatwiej przygotować wniosek o dofinansowanie zakupu środków trwałych niż na wdrożenie prac badawczo-rozwojowych. Są też takie wyjątki, gdzie liczy się kolejność składania wniosków. Przykładem był program „Dotacje na kapitał obrotowy”, który oferował wsparcie dla średniej wielkości przedsiębiorców dotkniętych pandemią.Niemniej staramy się, aby dokumentacja i szczegóły konkursu były dokładnie opisane, co może pomóc w dobrym przygotowaniu wniosku. W styczniu 2020 r. podpisaliśmy deklarację prostego języka, chcemy komunikować się w sposób prosty i zrozumiały. Wiemy, że często na ten język urzędowy żalą się przedsiębiorcy. Ale to się szczęśliwie zmienia. Są też specjalne konkursy, które pomagają w opracowaniu wniosku. Mam na myśli „Granty na Eurogranty”.- Zainteresowanie przedsiębiorców ofertą PARP w czasie pandemii jest większe niż w latach przed pandemią. Jest kilka powodów tej sytuacji, które się na siebie nakładają. Przedsiębiorcy, można powiedzieć, nauczyli się już naszej oferty. Są konkursy, w których biorą udział kolejny raz, co oznacza, że ta oferta jest nadal atrakcyjna i potrzebna przedsiębiorcom. Tak jest na przykład z konkursem „Go to brand”, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.Duże zainteresowanie naszą ofertą wynika też zapewne z tego, że w programach regionalnych kończą się środki z perspektywy finansowej 2014-2020 i przedsiębiorcy poszukują innych możliwości finansowania. Wreszcie w związku z tym, że także my organizujemy ostatnie konkursy finansowane z budżetu UE na lata 2024-2020, przedsiębiorcy, którzy przymierzali się do projektów przez 2-3 lata, teraz w końcu decydują się na udział w konkursach.W czasach pandemii, chcąc pomóc firmom, jesteśmy też bardziej aktywni w komunikacji - tej ogólnopolskiej i lokalnej. Bardzo blisko współpracujemy z instytucjami z grupy PFR (której jesteśmy częścią) oraz całą administracją. Same firmy są również bardziej aktywne, wnikliwiej szukają możliwości finansowania. Widzimy to choćby po statystykach odwiedzin naszej strony internetowej czy kanałów social media.- PARP przeprowadza konkursy na dotacje, ale nie ma już praktycznie dotacji, które pokrywałyby 100 proc. kosztów projektów. Co do zasady w każdym przypadku przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny. Z własnych środków muszą dołożyć do projektu tylko 15 proc. jego wartości, ale czasami to jest 30-40 proc. Duże zainteresowanie konkursami PARP oznacza, że przedsiębiorcy mogą sobie na to pozwolić i to jest dobra wiadomość.Mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, a przynajmniej te, które ubiegają się o wsparcie z programów PARP, są w dobrej kondycji. Widzimy to także, oceniając projekty. W momencie, kiedy wnioskodawcy składają wnioski o dofinansowanie, badamy również ich sytuację finansową, czyli m.in. sprawdzamy, czy przedsiębiorca jest w stanie dołożyć do projektu wkład własny oraz finansować projekt do czasu otrzymania zaliczki lub refundacji z PARP.Mogę powiedzieć, że wyniki finansowe wnioskodawców są dobre, a okres pandemii jest traktowany przez część przedsiębiorców jako szansa na rozwój. Przedsiębiorcy chcą jak najlepiej wykorzystać ten czas i inwestują, jeśli mają taką możliwość.- PARP wyspecjalizowała się we wspieraniu firm mikro, małych oraz średnich i tak zostanie. Chcemy utrzymać naszą specjalizację podmiotową, natomiast przymierzamy się do nowego rozwiązania w programie, który będzie kontynuatorem programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz NCBR opracowujemy konkurs przeznaczony dla MŚP i dużych firm, którego wdrażanie w przypadku MŚP będzie się odbywało via PARP, a w przypadku dużych firm przez NCBR.- Perspektywa finansowa 2021-2027 nie będzie rewolucyjna, a ewolucyjna. W nowej perspektywie chcemy, żeby wdrażane działania opierały się na rozwiązaniach, które już się sprawdziły. W związku z tym tworzone są nowe programy, które tak naprawdę będą kontynuacją tych, które przedsiębiorcy poznali w ostatnich latach. Zakresy poszczególnych programów będą nieco inne, będą zmieniały się nazwy, ale będzie kontynuacja Polski Wschodniej, Inteligentnego Rozwoju oraz Wiedzy, Edukacji i Rozwoju.We wszystkich tych programach pracujemy nad nowymi działaniami i pomysłami, ale nie będzie rewolucyjnego podejścia. Jeżeli chodzi o kierunki działania, nic nie wykreślamy. Nowe programy obejmą na pewno takie dziedziny, jak innowacje, badania i rozwój, kwestie infrastrukturalne, środowiskowe oraz transformację cyfrową.Szczególnie w tych dwóch ostatnich obszarach w nowej perspektywie finansowej musimy przeznaczyć istotne środki, przyspieszyć, jeśli chodzi o rozwój nowych technologii. Dużą wagę będziemy przywiązywać także do rozwoju kompetencji pracowników.- Znany jest już podział środków na poszczególne programy krajowe, nie wiemy natomiast jeszcze, jakimi budżetami będą dysponowały poszczególne instytucje w Polsce, a w tym PARP.- To oczywiście zależy od tego, jak szybko programy operacyjne zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską. Po stronie polskiej prace nad programami operacyjnymi są bardzo zaawansowane. Kończy się już etap konsultacji społecznych.Gdy ten proces skończy się, Ministerstwo Funduszy będzie musiało się odnieść do zgłoszonych uwag – znamy już pierwsze terminy konferencji podsumowujących konsultacje, ale programy operacyjne już teraz są stopniowo na roboczo konsultowane z Komisją Europejską.Jestem optymistką. Uważam, że w 2022 roku ruszą wszystkie programy operacyjne finansowane z nowego budżetu UE, a PARP zaprosi przedsiębiorców do udziału w nowych konkursach.