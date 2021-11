Prezes Pekao: mimo ograniczeń związanych z pandemią zwiększaliśmy działalność komercyjną

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, Bank Pekao zwiększał działalność komercyjną, wspierał klientów w utrzymaniu płynności finansowej oraz kontynuował digitalizację i automatyzację rozwiązań cyfrowych - powiedział w czwartek prezes Pekao Leszek Skiba.

Bank Pekao poinformował w czwartek, że jego skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 631 mln zł wobec 371 mln zł rok wcześniej.

To oznacza wzrost o 70 proc. w ujęciu rok do roku.

"W trzech kwartałach 2021 r. wypracowaliśmy zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao przypadający na akcjonariuszy Banku w wysokości 1 mld 481,2 mln zł, to oznacza, że wrócił do poziomu wypracowanego w trzech kwartałach 2019 r. przed pandemią" - powiedział prezes Pekao Leszek Skiba na konferencji prasowej dotyczącej prezentacji wyników finansowych za III kwartał 2021 r.

Skiba tłumaczył, że wynik ten był wyższy o 564,3 mln zł, czyli o 61,5 proc. r/r, głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu prowizji i opłat oraz niższemu wynikowi z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe, które ulegają stopniowej normalizacji w kierunku poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii.

"Jest to powrót do wzrostu właśnie w tych warunkach pocovidowych. Pomimo trudnych warunków, jakimi przez ten okres były niskie stopy procentowe, widzimy poprawy wolumenu kredytów, widzimy to, że trzymamy koszty pod kontrolą, inwestując w rozwój technologiczny" - powiedział Skiba.

Prezes podkreślił, że pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, bank nadal zwiększał działalność komercyjną, wspierał klientów w utrzymaniu płynności finansowej, a także kontynuował digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych.

Skiba podał, że bank nie podjął decyzji w sprawie przystąpienia do programu ugód z klientami w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. "Rzeczywiście wiemy, że jest dyskutowany projekt ugód. Analizujemy. Nie ma jeszcze decyzji. Pewnie będziemy chcieli poczekać na doświadczenia innych banków, żeby zobaczyć, jaka jest skala sukcesów w tym procesie" - powiedział Skiba.

Jak dodał, "to, co widzimy, to to, że te odpisy w tym kwartale III są związane z napływem wniosków". "Ale nie jest to palący dla nas problem, aby powtarzać tego typu aktywności w kolejnych kwartałach. Chociaż oczywiście mamy oczy szeroko otwarte, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj wielu klientów decyduje się na to, żeby pozwać banki. Patrzymy, jaki będzie tego efekt" - powiedział Skiba.

W III kwartale 2021 r. Grupa Pekao utworzyła dodatkowo 41,9 mln zł odpisów na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych we frankach.

Prezes banku pytany o plany zmiany oprocentowania depozytów po podwyżce stóp powiedział, że może to być okazja do przyciągnięcia do banku nowych klientów.

"Nie widzimy powodów, by zbierać depozyty klientów z powodu braku płynności, bo jesteśmy bankiem, w którym ilość płynności pozostaje wysoka" - zapewnił Skiba.

W środę RPP drugi miesiąc z rzędu, i mocniej od oczekiwań rynku, podwyższyła stopy procentowe, w tym referencyjną, o 75 pb do 1,25 proc.

Wiceprezes Pekao Tomasz Kubiak zapewnił, że bank ma "bardzo dobrą sytuację płynnościową, co widać choćby (po takich wskaźnikach - PAP) jak kredyty do depozytów".

"Nasze koszty ryzyka są na historycznie niskich poziomach. (...) Ten kwartał kończy się wynikiem 41 punktów bazowych, ale to przede wszystkim uwzględnia odpisy na kredyty we frankach, które zrobiliśmy głównie ze względu na osłabienie złotego i pewną niepewność tej sytuacji frankowej" - wyjaśnił Kubiak.

Według wcześniejszych informacji, Kubiak zrezygnował z funkcji wiceprezesa i zarządy banku, ze skutkiem na 4 listopada.

Pekao poinformowało, że jego koszty ryzyka ustabilizowały się na poziomie sprzed pandemii. W III kwartale spadły do 41 pb z 45 pb w II kwartale.

Wiceprezes banku Paweł Strączyński, nadzorujący pion finansowy, poinformował, że Pekao chce pozostać bankiem dywidendowym. "Pekao chce pozostać bankiem dywidendowym i prace zarządu będą między innymi skupiały się na tym, żebyśmy mogli, jako polski bank, wypłacać akcjonariuszom solidne dywidendy co roku" - powiedział Strączyński.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów, a także co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji.

