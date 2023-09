Prezes Pekao: ostrożność jest w DNA naszego banku

Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem europejskim - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Banku Pekao Leszek Skiba, wskazując, że to efekt ostrożnościowej strategii.

Leszek Skiba wskazuje, że strategia ostrożnościowa realizowana przez Bank Pekao jest efektywna finansowo i pozwala na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Nawet gdy wystąpiły wszystkie zagrożenia założone w stres testach bank nadal byłby dochodowy.

Klienci, którzy skorzystają z rządowego programu Kredyt 2 procent dodatkowo wzmocnią bezpieczeństwo kapitałowe.

Bank Pekao w ostatnich dwóch edycjach tak zwanych stres testów wypadł najlepiej w Europie. To powód do dumy, ale także zobowiązanie do utrzymania realizowanej strategii w kolejnych latach?

- Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem europejskim. W tym roku EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) objął badaniem 70 banków. Pekao, jako jeden z dwóch banków, nie zanotował obniżenia wskaźników kapitałowych w tak zwanym skrajnym scenariuszu.

Bank Pekao okazał się odporny na stres testy przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Testy skrajnych warunków, ustalonych przez europejskiego regulatora, kolejny raz pokazały, że Bank Pekao jest w pełni odporny na wyzwania, a tych przecież w ostatnich latach nie brakowało. Mam na myśli pandemię i wojnę tuż za naszą granicą.

Jestem dumny, że konsekwentne ostrożnościowe podejście do ryzyka i doskonała wysoka płynność ponownie zapewniły nam czołowe miejsce w gronie najbezpieczniejszych banków w Europie. Nawet gdy wystąpiły wszystkie zagrożenia równocześnie, bank nadal byłby dochodowy. To jest niezwykle ważna informacja dla naszych klientów i dla całego rynku

Z czego wynika to ostrożnościowe podejście do ryzyka, które w konsekwencji przynosi tak dobre wyniki?

- To jest DNA naszego banku. Szacowanie ryzyka przez naszych pracowników pozwala nam na utrzymywanie bardzo dobrego portfela kredytowego. Relacje z klientami sprawiają, że traktowani jesteśmy jak zaufany bank do prowadzenia bieżących rozliczeń.

Bardzo wielu klientów w ramach rządowego programu Kredyt 2 procent wybrało Bank Pekao

Teraz jesteśmy mocno zaangażowani w rządowy program kredytów hipotecznych Kredyt 2 procent. Zgłasza się do nas bardzo wiele osób, co jest dla nas powodem do ogromnego zadowolenia.

Pewnym problemem jest brak ludzi, którzy muszą rozpatrywać indywidualnie każdy wniosek. Dobrze, że zgłosiły się kolejne banki, bowiem możliwe stało się przyspieszenie procedur i wydawanie ostatecznych decyzji, na które czekają klienci. Ten typ kredytów gwarantowanych przez państwo jest bardzo bezpieczny i dodaje tylko kolejny element do naszej wizji ostrożnościowej.

Pomimo takiego podejścia do prowadzenia bieżącej działalności Bank Pekao osiąga bardzo solidne wyniki finansowe i wypłaca dywidendę. A jak będzie w kolejnych latach?

- Bank Pekao w całym 2022 roku odnotował ponad 1,7 miliarda złotych zysku netto. Mamy bardzo dobrą pozycje kapitałową, pamiętać przy tym trzeba, że w minionym roku dokonaliśmy znacznych odpisów związanych głównie z wakacjami kredytowymi oraz portfelem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Strategia ostrożnościowa banku pozwala utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa kapitałów i dodatkowo dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami

Wpływ na nasze wyniki miały decyzje regulacyjne oraz - zgodnie z naszą konserwatywną filozofią - zawiązanie dodatkowych, znaczących rezerw na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich.

Bank pozostaje ostoją stabilności. Mamy bardzo mocny bilans i pozycję kapitałową, a koszty operacyjne są pod kontrolą. Pokazaliśmy w wynikach po dwóch kwartałach, że mamy bardzo dobre, lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe.

To co jest warte podkreślenia: nasza strategia ostrożnościowa jest efektywna, a dodatkowo przecież regularnie wypłacamy dywidendę z zysku naszym akcjonariuszom.

