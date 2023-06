Prezes Pekao: w tym roku spodziewamy się 5-8 tys. wniosków o "bezpieczny kredyt"

W tym roku spodziewamy się między 5 a 8 tys. wniosków o "bezpieczny kredyt", w kolejnych latach to może być porównywalna lub trochę większa wartość - powiedział PAP prezes Pekao SA Leszek Skiba. Od 3 lipca bank będzie miał w swojej ofercie "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat.

Szczegóły oferty bank ogłosi w poniedziałek.

Skiba podkreślił, że spodziewa się dużego zainteresowania "bezpiecznym kredytem". "Sprzedaż kredytów hipotecznych w ubiegłym roku znacząco spadła. Klienci wstrzymywali decyzję, przychodzili, zbierali informacje, ale finalnie mówili, że poczekają do początku lipca, do momentu startu programu. Takich osób jest całkiem sporo. Na pewno na początku będzie duża fala zainteresowanych" - ocenił prezes Pekao SA.

"W tym roku spodziewamy się między 5 a 8 tys. wniosków o taki kredyt. W kolejnych latach to może być porównywalna lub trochę większa wartość" - poinformował.

Od 10 lipca Pekao udostępni też klientom możliwość otwarcia konta mieszkaniowego, które jest drugim komponentem rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Konto mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat.

"Jeśli ktoś zastanawia się, gdzie oszczędzać na mieszkanie, gdzie zbudować swoje oszczędności, które będą potrzebne w przyszłości, jest osobą młodą, bo nawet 13-letnie dzieci mogą oszczędzać, to myślę, że takie konto będzie jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości" - podkreślił Skiba.

Dodał, że jest to produkt nowy, trudno więc prognozować, jakie wzbudzi zainteresowanie. "Będziemy chcieli zachęcić do oszczędzania na tym koncie rodziców dzieci oraz młodzież. Konto będzie widoczne w aplikacji PeoPay, co dodatkowo powinno zachęcać do odpowiedzialnego oszczędzania z myślą, że kiedyś będzie można przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na zakup mieszkania" - wskazał.

"Zainteresowanie zależy od atrakcyjności i od tego, w jakiej skali młodzi myślą o mieszkaniu. Będziemy chcieli to sprawdzić" - powiedział prezes Pekao.

Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego wchodzą w życie 1 lipca br. Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Systematyczne wpłaty na konto mieszkaniowe (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

