Prezes Pekao: w ub.r. skorzystaliśmy z odbudowy gospodarki po okresie pandemii

W 2021 r. skorzystaliśmy z odbudowy gospodarki po okresie pandemii, co przekłada się na liczbę klientów i wartość kredytów - powiedział podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prezes Pekao Leszek Skiba. ZWZ zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1 mld 128 mln zł z zysku netto za 2021 r.

W środę odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao za rok obrotowy 2021.

Jak mówił w jego trakcie prezes Pekao Leszek Skiba, był to dobry rok, jeśli chodzi o wzrost nowych klientów w banku, sięgający ponad 8 proc.

"Mieliśmy rok, w którym bank powiększył swoją obecność zarówno w segmencie detalicznym, jak i w sektorze przedsiębiorstw. Był to dobry rok z punktu widzenia aktywności kredytowej - wzrost wolumenu kredytów aż o 11 proc." - powiedział.

Przypomniał, że skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2 mld 175 mln zł wobec 1 mld 102 mln zł rok wcześniej, a więc prawie się podwoił.

"Skorzystaliśmy ze wzrostu, skorzystaliśmy z odbudowy gospodarki po okresie pandemii, co przekłada się zarówno na liczbę naszych klientów we wszystkich segmentach (...) plus to, co jest dla nas istotne, to wartość kredytów" - powiedział Skiba.

Skiba podkreślił, że bank jest spółką dywidendową.

"Zdecydowaliśmy, aby za 2021 r. podjąć decyzję - zgodnie z zakresem, który przewidziany jest w strategii, że dywidendę wypłacamy pomiędzy 50 a 75 proc. - o wypłacie dywidendy. Zgodnie z naszą rekomendacją, (...) żeby w każdym roku, (...) gdy jest to możliwe - a tym rokiem, kiedy nie było to możliwe, był rok covidowy 2020 - (...) być zdeterminowanym do tego, żeby wypłacać dywidendę z racji naszej roli, jako banku dywidendowego" - tłumaczył.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao zdecydowało o przeznaczeniu ok. 1 mld 128 mln zł na dywidendę z zysku netto za 2021 r. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,30 zł.

Dzień dywidendy ustalono na 25 lipca 2022 r.; termin wypłaty dywidendy ustalono na 4 sierpnia br.

Pozostała część zeszłorocznego zysku netto, w wysokości ok. 1 mld 108 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Bank Pekao, założony w 1929 r., ma ponad 270 mld zł aktywów; obsługuje ponad 6,1 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl