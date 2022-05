Prezes Pekao: wkrótce podniesiemy oprocentowanie lokat

- W najbliższych dniach bank przedstawi nową ofertę depozytową; po raz kolejny podniesiemy oprocentowanie lokat - przekazał we wtorek prezes Banku Pekao Leszek Skiba. - Obserwujemy, że banki już rywalizują o gotówkę, np. oferując wyższe oprocentowanie depozytów - dodał.

Obserwujemy uważnie sytuację i staramy się na bieżąco reagować dokonując zmian w naszej ofercie - powiedział Leszek Skiba.

Przypomniał, że Pekao już w kwietniu informowało o pierwszej podwyżce oprocentowania depozytów.

Obecnie pracujemy nad kolejnym podniesieniem oprocentowania lokat. Szczegóły przedstawimy w perspektywie najbliższych dni - przekazał prezes Pekao.

Pod koniec kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowania lokat i depozytów. Premier pytany we wtorek o to, czy można liczyć na rozwiązanie ustawowe, jak np. powiązanie oprocentowania lokat ze stopą referencyjną NBP; w jaki sposób chce skłonić banki do podniesienia oprocentowania depozytów, odparł: "Poprzez perswazję".

Prezes Pekao SA Leszek Skiba zapytany, czy i kiedy jego bank podniesie oprocentowanie lokat, odpowiedział: "Obserwujemy uważnie sytuację i staramy się na bieżąco reagować dokonując zmian w naszej ofercie".

Przypomniał, że Pekao już w kwietniu informowało o pierwszej podwyżce oprocentowania depozytów. "Obecnie - w związku z utrzymującym się trendem inflacyjnym - pracujemy nad kolejnym podniesieniem oprocentowania lokat. Szczegóły przedstawimy w perspektywie najbliższych dni" - przekazał Skiba.

Prezesa Pekao podkreślił, że "w ostatnich tygodniach banki podnoszą oprocentowania depozytów", bo są częścią systemu finansowego i biorą za niego współodpowiedzialność. "Zachęcają do oszczędzania, a to jest czynnik ograniczający inflację. Banki jako instytucje zaufania publicznego powinny również uczestniczyć w działaniach wspierających poprawę parametrów systemu finansowego" - zaznaczył szef Pekao.

Jak dodał, z danych banku wynika, że w pierwszych dniach wojny klienci wypłacili znaczące sumy. "Obserwujemy, że banki już o tę gotówkę rywalizują, np. oferując wyższe oprocentowanie depozytów" - mówił.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister finansów Magdalena Rzeczkowska przekazała, że rząd w najbliższym czasie przedstawi rozwiązania, które będą wspomagały oszczędzanie przez Polaków. Dodała, że w ramach tych propozycji resort finansów pracuje nad kwestią obligacji detalicznych dla obywateli.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,0 proc.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w ubiegły czwartek wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc.

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Zysk Pekao w I kwartale 2022 r. wyniósł 907 mln zł. PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl