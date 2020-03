Prezes PFR: całkowite zwolnienie z ZUS mikrofirm przez 3 miesiące, to duże wsparcie

Całkowite zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące dla mikro firm i tych większych, które odczuły spadek przychodów, to ogromne wsparcie - powiedział PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, ze II kwartał będzie dla przedsiębiorstw bardzo trudny.

Szef PFR napisał na Twitterze, że prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki uzgodnili objęcie mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników całkowitym 3 miesięcznym zwolnieniem ze składek ZUS. Ale pracownicy nie stracą składek, bo będą one pokryte za pracodawców na rzecz pracowników przez FGŚP".

Jak podkreślił w rozmowie z PAP "II kwartał br. będzie dla firm bardzo trudny, więc taka możliwość będzie bardzo ważnym elementem wsparcia dla firm w tym bardzo kryzysowym momencie".

Ponadto wskazał we wpisie, że ponad 600 tys. mikrofirm zatrudnia 1,7 mln pracowników. "To bardzo dobre odciążenie wszystkich mikrofirm. Większe firmy, które odczuwają spadek przychodów, mogą korzystać także ze znaczącego wsparcia - finansowanie pensji i finansowanie składek ZUS przez FGŚP" - dodał Borys.

Z kolei wiceprezes PFR Bartosz Marczuk napisał na Twitterze, że samozatrudnieni, którzy nie zatrudniają pracowników, ze spadkiem obrotów otrzymają 2 tys. zł wsparcia netto, a dodatkowo nie zapłacą przez trzy miesiące składek ZUS.

"Mikrofirmy z 1-9 pracowników (nawet bez spadku obrotów) w ogóle bez składek do ZUS przez trzy miesiące. Więksi ze spadkiem obrotów: mogą wysłać pracownika na przestój (płacą minimalną pensję, ale z tego 50 proc. państwo) lub obniżyć wymiar czasu pracy o 20 proc. - wtedy budżet płaci 50 proc. pensji i ZUS (firma ma tylko 40 proc. pierwotnego kosztu zatrudnienia)" - napisał Marczuk.

"To obniżka obciążeń firm rzędu 30 mld zł" - dodał.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w piątek w godzinach popołudniowych otrzymał projekt ustawy o tzw. "tarczy antykryzysowej". Projekt przewiduje mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych). W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty).

Andrzej Duda wyjaśnił w sobotę, że państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.

Tzw. "tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Konkretne rozwiązania z "tarczy antykryzysowej" zaprezentował premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami swojego rządu w środę. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.