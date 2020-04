Prezes PFR dla wPolityce.pl: Tarcza Antykryzysowa to pierwszy tej skali program w Europie

Tarcza Antykryzysowa to pierwszy tej skali program w Europie. Jej łączna wartość sięga już 15 proc. PKB - mówi w wywiadzie w portalu wPolityce.pl prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

W wywiadzie prezes PFR wskazuje, że dzisiaj liczba beneficjentów Tarczy Antykryzysowej przekroczyła pół miliona. Jak mówił, są to głównie małe firmy korzystające ze zwolnień w płaceniu składek ZUS czy pożyczki z Funduszu Pracy, ale także osoby samozatrudnione odbierające świadczenia postojowe. "Firmy objęły już blisko 200 tys. miejsc pracy dofinansowaniem w ramach postojowego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy. Bez tarczy te osoby zagrożone byłby zwolnieniem. Widać więc, że tarcza działa" - ocenił.

Borys podkreślił, że rząd zabezpieczył wystarczające środki na sfinansowanie Tarczy Antykryzysowej m.in. dzięki temu, że w ostatnich latach doszło do istotnego uszczelnienia systemu podatkowego i dług publiczny w relacji do PKB spadł o 5 pkt proc. (ekwiwalent ponad 100 mld zł). "Polska gospodarka weszła w ten kryzys z silnymi fundamentami w postaci najniższego w historii bezrobocia, zrównoważonym budżetem centralnym czy jedynym z silniejszych na świecie systemów bankowych" - mówił.

Pandemia koronawirusa - wskazywał szef PFR - wywołuje bezprecedensowy w historii kryzys gospodarczy, największy od lat 30-tych XX wieku. Jak mówił, spadki PKB w tym roku w większości krajów UE wyniosą 8-10 proc., a w drugim kwartale kilkanaście procent. "Kluczowe w tej sytuacji - poza ratowaniem gospodarki - jest też mądre i odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi, ponieważ wielu krajom grozi kryzys zadłużenia oraz olbrzymie koszty ratowania banków np. we Włoszech i Niemczech" - zaznaczył.

Prezes PFR ocenił, że Tarcza Antykryzysowa jest pierwszym tej skali programem w Europie. "Łączna wartość Tarczy Antykryzysowej to już ponad 300 mld zł, czyli 15 proc. PKB, co czyni go również jednym z większych planów ochrony gospodarki na świecie. Ważne tutaj jest też wsparcie NBP" - podkreślił Borys.