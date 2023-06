Prezes PFR: inwestycja Intela potwierdza atrakcyjność polskiej gospodarki

Największa w historii inwestycja firmy Intel potwierdza konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną polskiej gospodarki - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dołączyliśmy do krajów z produkcją strategicznie istotnych i supernowoczesnych półprzewodników - dodał.

Firma Intel poinformowała w piątek, że wybrała okolice Wrocławia na lokalizację swojego nowego, zaawansowanego technologicznie zakładu integracji i testowania półprzewodników. Firma chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić tam 2 tys. osób oraz tysiące powiązanych stanowisk u dostawców, a także tymczasowe zatrudnienie podczas prac budowlanych.

"Największa w historii inwestycja Intela potwierdza wysoką konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną polskiej gospodarki. Dołączyliśmy do krajów z produkcją strategicznie istotnych i supernowoczesnych półprzewodników" - napisał prezes PFR Paweł Borys w piątek na Twitterze. I dodał, że "jesteśmy jednym z głównych beneficjentów nearshoringu na świecie".

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.

