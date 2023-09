Prezes PFR: polska gospodarka stabilizuje się po serii szoków

Polska gospodarka stabilizuje się po serii szoków zgodnie ze strategią miękkiego lądownia – wskazał w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Jak dodał, inflacja silnie hamuje m.in. dzięki spadkowi cen żywności, energii i paliw.

"Polska gospodarka stabilizuje się po serii szoków zgodnie ze strategią miękkiego lądownia. Inflacja silnie hamuje dzięki spadkowi cen żywności, energii, paliw i niższej dynamice inflacji bazowej (ok. 8,5 proc.)" - napisał w piątek prezes PFR na swoim profilu na Twitterze.

Zwrócił również uwagę na "silny rynek pracy", rachunek obrotów bieżących i przyspieszenie koniunktury.

W piątek Główny Urząd Statyczny opublikował wstępny szacunek inflacji we wrześniu, z którego wynika, że wyniosła ona 8,2 proc. licząc rok do roku, w stosunku do 10,1 proc. w sierpniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja wyniosła -0,4 proc.

Według danych NBP, saldo rachunku bieżącego w lipcu było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł, podczas gdy w analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,1 mld zł. Bezrobocie - według GUS - w sierpniu wyniosło 5 proc. i było takie samo jak w lipcu.