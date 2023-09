Polski rząd ma narzędzia, by umocnić złotego tak, by wrócił do optymalnego poziomu – stwierdził prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w wypowiedzi dla Bloomberga, którą to agencja nazywa "najbardziej zdecydowaną interwencją od zeszłotygodniowej gwałtownej obniżki".

Jak powiedział w wypowiedzi opublikowanej przez Bloomberga prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, "bank centralny powinien przy przyszłych decyzjach dotyczących stóp procentowych rozważyć wpływ tej decyzji na złotego".

Paweł Borys: rząd dysponuje środkami, które sprawdziły się już w 2022 roku

Od zeszłej środy, 6 września, gdy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła niespodziewaną decyzję o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych (przy oczekiwaniach analityków obniżki w wysokości co najwyżej 25 punktów bazowych) nasza waluta znajduje się w silnym trendzie spadkowym.

Rząd dysponuje instrumentami, które już w 2022 r. sprawdziły się w działaniach mających na celu optymalizację kursu walutowego – powiedział Borys w środowej wypowiedzi dla Bloomberga.

Jak dodał, „płynność złotego już spadła, co powinno ustabilizować złotego”.

Kurs złotego w środę po słowach Borysa lekko odrabia straty

Sam Bloomberg odnotowuje, że tuż po słowach Borysa kurs złotego wzrósł o 0,5 proc. i o godz. 11.20 za euro płacono 4,63 zł, gdy rano było to już momentami 4,66 zł.

W środę od godziny 10:00 złoty umacniał się także w stosunku innych głównych walut. Po godz. 13:40 za dolara płaciliśmy 4,30 zł, za euro 4,61 zł, za franka 4,81 zł, a za brytyjskiego funta – 5,36 zł.

Bloomberg podaje, że w październiku ubiegłego roku Polska starała się wzmocnić walutę, celowo ograniczając płynność na rynku instrumentów pochodnych, przez co gra na spadki naszej waluty była dla inwestorów zagranicznych zbyt kosztowna.

Agencja zauważa też, że słowa Borysa padły zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego (NBP) "próbowali bagatelizować słabnięcie złotego, wskazując, że może to pomóc eksporterom i że nie ma żadnych powodów do "nadmiernego zaniepokojenia”.

