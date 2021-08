Prezes PFR TFI: wspieramy firmy z pomysłem

W czasie kryzysu ujawniają się różne szanse biznesowe, takie jak korzystne wyceny spółek, których przejęciem mogą być zainteresowani polscy gracze - mówi w rozmowie z WNP.PL Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czy zmieniła pandemia - czy spowodowała zmniejszenie, a może zwiększenie zainteresowania inwestycjami za granicą, zmianę kierunków geograficznych?

Z kolei wspierając inwestycję Grupy R22 w Rumunii, udzieliliśmy firmie pożyczki na kwotę 2,1 mln euro, co stanowiło około 1/3 wartości projektu (6,5 mln euro). Grupa R22 przejęła wtedy trzy rumuńskie spółki działające w branży hostingu i domen, a dzięki inwestycji uzyskała silną pozycję na tamtejszym rynku.Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera te polskie firmy, które posiadają już pewien pomysł, zarys inwestycji zagranicznej. Wstępna koncepcja to pierwszy warunek rozpoczęcia rozmów z funduszem. Poszukujemy firm, które mają sprawdzony model biznesowy, odpowiednie doświadczenie, dysponują kompetentną kadrą zarządzającą i widzą szansę zaistnienia na rynkach zagranicznych.To istotne, bo fundusz zawsze pozostawia zarządzanie inwestycją w rękach polskiego partnera. Będąc mniejszościowym udziałowcem, oczekujemy także, że polska firma będzie posiadała kapitał na sfinansowanie swojej części inwestycji. Czytelnikom może nasuwać się pytanie, czy w swojej polityce inwestycyjnej fundusz preferuje poszczególne branże. Fundusz podąża za polskimi firmami tam, gdzie widzą one szansę na stworzenie dochodowego biznesu. Poza wyjątkami wskazanymi w strategii inwestycyjnej (tj. produkcją tytoniu, alkoholu i broni) fundusz nie ma ograniczeń lub preferencji sektorowych ani geograficznych.Fundusz działa od 2015 roku. Od tego czasu podpisaliśmy kilkanaście umów inwestycyjnych z polskimi partnerami, w których łączne zaangażowanie funduszu osiągnęło wartość 87 mln euro. Najlepszym pod względem liczby nowych projektów był dla nas 2019 rok, kiedy podpisaliśmy aż 6 umów inwestycyjnych i po raz pierwszy wyszliśmy poza Stary Kontynent. Wspólnie z Elemental Holding, a także firmą SaMasz, inwestowaliśmy wtedy w Ameryce Północnej. Myślę, że to dobry wynik, biorąc pod uwagę sześcioletni horyzont działania naszego funduszu. Oczywiście mamy apetyt na więcej.Polskie przedsiębiorstwa, realizując swoje strategie umiędzynarodowienia, zazwyczaj wybierają rynki bliskie geograficznie i kulturowo. Dotyczy to zarówno eksportu, jak i kapitałowej ekspansji zagranicznej. Najczęściej polskie firmy inwestują w Niemczech, Czechach, Szwecji, Hiszpanii czy Rumunii.Jeśli chodzi o inwestycje, w których uczestniczył fundusz, to zdecydowanie dominują rynki europejskie. Wspólnie z polskimi firmami inwestowaliśmy wielokrotnie w Niemczech, a także na Litwie, w Rumunii, Chorwacji, Grecji. Dwukrotnie inwestowaliśmy także w Ameryce Północnej.Wstępne wnioski i pomysły polskich firm, które docierają do funduszu, dotyczą rynków na wszystkich kontynentach. Mam nadzieję, że wraz z upływem czasu oraz nabraniem doświadczenia, polskie firmy będą inwestować także na bardzo odległych rynkach.Fundusz nie ma preferencji dotyczących kierunków inwestycji. Polskie firmy szukały swoich szans także poza kontynentem europejskim. Uważam, że dziś Niemcy i Czechy jako potencjalne kierunki inwestycji są rozwiązaniem dla konserwatywnych inwestorów. Dobrze je znamy i potrafimy bardzo precyzyjnie zdefiniować związane z nimi szanse i zagrożenia. Warto jednak popatrzeć trochę szerzej na naszą część Europy oraz świata i poszukać ciekawych okazji inwestycyjnych.Ten wątek poruszaliśmy w raporcie „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych”, który opracowaliśmy wspólnie z PwC Polska. Integralną częścią raportu jest ranking perspektywicznych kierunków kapitałowej ekspansji. Wskazaliśmy listę rynków, często nieoczywistych z perspektywy polskich przedsiębiorców, na których jednak pojawiają się interesujące szanse rozwoju. Mam nadzieję, że zwłaszcza teraz, gdy ujawnia się szereg szans biznesowych, polskie firmy sięgną swoimi inwestycjami poza granice Europy.Myślę, że najlepszą odpowiedzią na pytanie o to, co wyróżnia nasz fundusz i dlaczego warto skorzystać właśnie z tej formy finansowania, będzie wskazanie trzech cech, które charakteryzują FEZ. Po pierwsze nasz fundusz oferuje wieloletnie i stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne. Jesteśmy postrzegani jako solidny partner.Po drugie jesteśmy elastyczni. Ta elastyczność dotyczy nie tylko warunków finansowania, które dopasowujemy do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia i inwestycji, lecz także poszczególnych warunków umowy. Po trzecie fundusz nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o branże lub rynki, na których polska firma chciałaby inwestować.O tym, że oferta funduszu trafia w oczekiwania polskich firm, świadczy fakt, iż z niektórymi przedsiębiorstwami inwestowaliśmy już wielokrotnie. Na przykład Grupa R22 po udanej inwestycji w Rumunii w 2018 roku wróciła do nas ponownie w 2019 roku i wspólnie zainwestowaliśmy w Chorwacji. Dla naszego partnera istotne było to, że działamy sprawnie i skutecznie. Cały proces inwestycyjny zamknęliśmy w około 3-4 miesiące.Odpowiadając na to pytanie, chciałabym skupić się głównie na inwestycjach zagranicznych, gdyż tutaj widzę nieco inne trendy i tendencje niż w przypadku ekspansji w formie eksportu. Przyglądając się inwestycjom zagranicznym polskich firm, można zauważyć, że swoje szanse biznesowe odkrywają zarówno producenci, jak i dostawcy różnorodnych usług.Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że wiele przedsiębiorstw uzyskało nowe przewagi konkurencyjne, zmieniło model działania biznesu czy też zredefiniowało strategię działania na kolejne lata. Bacznie obserwuję rozwój przedsiębiorstw, które wykorzystują nowe technologie nie tylko do tworzenia produktów i usług, ale także w operacjach, marketingu czy logistyce.W pandemicznym 2020 roku odnotowaliśmy 42-proc. spadek przepływu strumieni bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). To oznacza, że wartość inwestycji zmniejszyła się do poziomów notowanych w latach 90. XX wieku. To ogromny spadek. Mimo dużej niepewności na rynku, Fundusz Ekspansji Zagranicznej w 2020 roku podpisał kolejne dwie umowy inwestycyjne.Obecnie do funduszu spływają kolejne wnioski oraz propozycje współpracy. Zwłaszcza teraz w czasie kryzysu ujawniają się różne szanse biznesowe, takie jak korzystne wyceny spółek, których przejęciem mogą być zainteresowani polscy gracze. Ponadto, zauważamy pewne tendencje i trendy, jak choćby te związane ze skracaniem łańcuchów dostaw oraz preferencją do lokalizowania zakładów produkcyjnych bliżej konsumentów. Z całą pewnością czekają nas zmiany w wartości i kierunkach przepływów BIZ.Mimo wyzwań, przed którymi stoją polskie firmy, spodziewam się, że druga połowa 2021 roku przyniesie wiele kolejnych ciekawych projektów inwestycyjnych. Jestem przekonana, że rodzime przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że mogą rozwijać się globalnie. Fundusz Ekspansji Zagranicznej skutecznie im w tym pomaga.