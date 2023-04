Prezes PGE Baltica: aktualizujemy naszą strategię

Właśnie aktualizujemy strategię. Złożyliśmy osiem wniosków na wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych i czekamy na kolejne rozstrzygnięcie – powiedział w poniedziałek w Katowicach prezes PGE Baltica Arkadiusz Sekściński.

W naszej obecnie obowiązującej strategii cel aspiracyjny to 6,5 GW do 2040 r. w morskich farmach wiatrowych - powiedział prezes PGE Baltica Arkadiusz Sekściński.

Strategię właśnie aktualizujemy. Złożyliśmy łącznie osiem wniosków o wydanie pozwolenia na stawianie sztucznych wysp - czyli nie składaliśmy na wszystkie 11 lokalizacji, tylko na 8 wybranych i czekamy na rozstrzygnięcie - dodał Sekściński.

Skoro mamy ponad sto wniosków na nowe lokalizacje (farm wiatrowych - red.), skoro my jako PGE w ubiegłym tygodniu podpisujemy twarde zobowiązanie na zakup 107 turbin wiatrowych (…), to znaczy, że warunki ekonomiczne są wciąż atrakcyjne dla inwestorów.

Prezes PGE Baltica: właśnie aktualizujemy strategię

"W naszej obecnie obowiązującej strategii cel aspiracyjny to 6,5 GW do 2040 r. w morskich farmach wiatrowych. Nasze dwa najbardziej zaawansowane projekty - Baltica 2 i 3 to 2,5 GW; również stosunkowo zaawansowany Baltica 1 to kolejny gigawat, a więc łącznie 3,5 GW" - przypomniał w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes PGE Baltica Arkadiusz Sekściński.

Dodał, że spółka otrzymała dotychczas cztery decyzje dotyczące pozwoleń lokalizacyjnych. "Przy założeniu, że staną się ostateczne, dodalibyśmy jeszcze 3,7 GW" - mówił.

Zaznaczył, że łącznie wartości te wyniosłyby ponad 7 GW, co przekracza cele spółki w obecnie obowiązującej strategii. "Ale mogę powiedzieć, że strategię właśnie aktualizujemy. Złożyliśmy łącznie osiem wniosków o wydanie PSzW (pozwolenie na stawianie sztucznych wysp - red.), czyli nie składaliśmy na wszystkie 11 lokalizacji, tylko na 8 wybranych i czekamy na kolejne rozstrzygnięcie" - dodał Sekściński.

Jak mówił, cele w tym zakresie "powinny być ambitne". "Dobrze, żeby te projekty były realizowane przez takie podmioty jak PGE, gdzie będziemy mieć pewnie efekt siły nabywczej" - mówił prezes spółki, która realizuje program offshore Grupy PGE.

Pytany o to, czy w obliczu konsekwencji wojny na Ukrainie i zmian cen m.in. stali i gazu zakontraktowane w pierwszej fazie kwoty będą wystarczające, aby realizować te inwestycje, Sekściński zaznaczył, że wyzwań jest dużo więcej, ale należy "wrócić do przekazu optymistycznego".

Prezes PGE Baltica: warunki ekonomiczne są wciąż atrakcyjne dla inwestorów

"Skoro mamy ponad sto wniosków na nowe lokalizacje (farm wiatrowych - red.), skoro my jako PGE w ubiegłym tygodniu podpisujemy twarde zobowiązanie na zakup 107 turbin wiatrowych (…), to znaczy, że te warunki ekonomiczne są wciąż atrakcyjne dla inwestorów albo będą się zmieniały w ich mniemaniu na atrakcyjniejsze, to znaczy ustawodawca będzie chciał podążać za potrzebami inwestorów" - mówił prezes PGE Baltica.

Dodał, że widzi wyzwania także m.in. w sferze ekonomicznej, ale w jego ocenie "wszystko da się w sensowny sposób poskładać". "To właśnie na tego typu przedsięwzięcia środki mogą być pozyskiwane, a nie na emisyjne źródła (energii)" - zaznaczył.

Jak zauważył, widzi wyzwania także w obszarach regulacyjnym i projektowym. "Znów pewnie byłaby potrzebna próba skoordynowania tego dużego przedsięwzięcia, jakim jest budowa gospodarki w ramach morskich farm wiatrowych w Polsce, ale bezsprzecznie należy być cały czas optymistą" - mówił Sekściński.

Zapytany również o kwestię zabezpieczenia infrastruktury morskich farm wiatrowych odpowiedział, że spółka musi "blisko współpracować z Ministerstwem Obrony Narodowej w segmencie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej".

"Przy naszej współpracy z partnerem zagranicznym absolutnie nie było dyskusji, że ten obszar jest pod naszą opieką. Możemy rozmawiać o przeróżnych obszarach typu serwisowanie, ale nie zabezpieczenie tej infrastruktury" - zapewnił.

Jak mówił, już na etapie pierwszej fazy, deweloperskiej "musimy to wszystko dobrze zaadresować".

