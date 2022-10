Prezes PGE Energia Ciepła: budowa kotłowni gazowej w Rzeszowie jest ważną inwestycją dla PGE

Budowa kotłowni gazowej w Rzeszowie jest bardzo ważną inwestycją dla całej Grupy PGE. Dzięki niej będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom stolicy Podkarpacia – powiedział PAP prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

W czwartek na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni wmurowany został kamień węgielny pod budowę kotłowni gazowej. Inwestycja składać się będzie z sześciu kotłów gazowych o łącznej mocy cieplnej 186 MWt, zastąpią one używane do tej pory kotły węglowe. Kotłownia ma być gotowa w przyszłym roku. Koszt budowy to ok. 80 mln zł.

Jak powiedział PAP Kołodziejak, budowa kotłowni kończy pewien cykl inwestycji, które już wcześniej zostały zrealizowane w elektrociepłowni w Rzeszowie.

"Do tej pory zrealizowaliśmy tutaj blok gazowo-parowy, największy w Polsce blok silnikowy, jest też Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Brakowało nam jeszcze tego elementu, czyli tej nowej kotłowni szczytowo-rezerwowej" - powiedział.

Dzięki realizacji tej inwestycji w niedalekiej przyszłości w elektrociepłowni w Rzeszowie nie będzie spalany węgiel. "Takie są oczekiwania klientów PGE i wszystkich mieszkańców Polski, że powinniśmy odchodzić od paliw kopalnych i PGE bierze to pod uwagę i wpisuje to do swojej strategii" - dodał Kołodziejak.

Prezes PGE EC przyznał, że obecnie w spółce stosunkowo duży udział w wytwarzaniu energii przypada na węgiel. Jak tłumaczył, że to jeszcze wynika z zaszłości historycznej. "Jesteśmy właścicielem elektrociepłowni w największych miastach w kraju. Obiekty te były wybudowane w latach 60-tych i 70-tych i siłą rzeczy były oparte o węgiel, dlatego udział ciepła wytwarzanego z węgla wynosi w naszej spółce trochę ponad 60 proc." - powiedział.

Kołodziejak podkreślił, że opracowany jest plan dekarbonizacji dla wszystkich oddziałów spółki. Dodał, że plan ten opiera się na paliwie przejściowym, czyli gazie ziemnym. "Gaz ziemny jest o tyle dobrym paliwem, że ma m.in. mniejszą emisyjność dwutlenku węgla. Ma jeszcze taką zaletę, że wykorzystujemy gaz jako paliwo w kogeneracji i dzięki niemu możemy uzyskać wyższą sprawność, czyli wpisujemy się w wymagania dyrektywy o efektywności energetycznej" - stwierdził.

Jak tłumaczył Kołodziejak, gaz jest paliwem przejściowym, bo obecnie w ciepłownictwie nie ma takich technologii, które pozwoliłby w stu procentach przejść na źródła OZE.

"W Polsce nie mamy zbyt dobrych warunków np. do geotermii. Choć w jednej lokalizacji pracujemy nad taką jednostką geotermalną. Jest oczywiście biomasa jako paliwo uznawane za odnawialne. Natomiast z warunków klimatycznych w kraju wynika jasno, że dostępność tych form energii, których źródłem jest słońce jest ograniczona. Dlatego musimy w okresie przejściowym wykorzystywać gaz, który jest też paliwem kopalnianym" - mówił.

Kołodziejak zapewnił, że w czasie nadchodzącej zimy odbiorcy ciepła PGE EC mogą spać spokojnie. "W naszej grupie jest spółka PGE Paliwa, która od wielu lat jest importerem węgla, głównie kolumbijskiego. Kiedyś był dostarczany do tych naszych lokalizacji położonych blisko portu w Gdańsku i Gdyni z uwagi na mniejsze koszty transportu niż węgiel ze Śląska" - przypomniał.

Zapewnił, że spółka od wielu lat ma wypracowane kanały i wie, gdzie taki węgiel kupować. "Zatem węgiel mamy i o to się nie boimy" - stwierdził Kołodziejak.

Prezes PGE EC zadeklarował, że spółka będzie również pomagać samorządom w dystrybucji węgla. Ma to umożliwić procedowana w Sejmie ustawa. "My się przygotowujemy, żeby już na początku listopada br. być gotowymi do wsparcia tej dystrybucji węgla" - zapewnił.

Przypomniał, że już w tej chwili w 16 miejscach, gdzie jest składowany węgiel, jest on sprzedawany instytucjom, które kupują powyżej 25 ton.

Kołodziejak przypomniał, że zgodnie ze strategią Polskiej Grupy Energetycznej w 2030 roku 70 proc. ciepła wytwarzanych ma być z paliw niskoemisyjnych. "Natomiast w tym planie dekarbonizacji, który mamy opracowany w naszej spółce, zakładamy, że już w 2030 roku całkowicie odejdziemy od węgla" - powiedział prezes PGE EC.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, ma 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 678 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

