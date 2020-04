Prezes PGE GiEK: kryzys nie zagraża produkcji energii

Zauważalny spadek zużycia energii elektrycznej, głównie z powodu ograniczenia produkcji przedsiębiorstw, nie wpływa na działalność operacyjną spółki - oznajmiła Wioletta Czemiel-Grzybowska, od kwietnia prezes PGE GiEK w Bełchatowie. Jak zapewniła, firma wytwarza energię elektryczną bez zakłóceń.

PGE GiEK jest największym wytwórca energii elektrycznej w Polsce.

Spółka odpowiada za produkcję ponad 36 proc. krajowej energii elektrycznej.

Firma jest też liderem wydobycia węgla brunatnego w Polsce.

"Gwarantuję, że bez względu na to, jak będzie wyglądała sytuacja po pandemii, nasze jednostki wytwórcze będą realizowały potrzeby gospodarki i społeczeństwa w zakresie dostaw energii elektrycznej" - podkreśliła prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Jak powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, decyzjom gospodarczym, które podejmuje zarząd spółki, przyświeca - także teraz w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa - "niezmiennie misja gwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski". Dodała, że władze spółki są odpowiedzialne za ochronę zdrowia i stabilną pracę blisko 15 tys. pracowników PGE GiEK i 9 tys. pracowników spółek nadzorowanych. "To dla nas ogromna odpowiedzialność i na tych aspektach się skupiamy" - powiedziała prezes.

Dodała, że spółka zapewnia pracownikom dostęp do środków ochrony bezpośredniej, m.in. środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek ochronnych i kombinezonów. "Wprowadziliśmy w naszych zakładach pomiar temperatury oraz prowadzimy na bieżąco działania informacyjne w oparciu o dane przedstawiane przez administrację rządową, GIS i Ministerstwo Zdrowia" - mówiła.

Poinformowała, że w ramach walki z koronawirusem PGE wsparła finansowo 17 szpitali wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Otrzymały one łączne 5 mln zł. "To ogromna kwota, która zostanie przeznaczona na ochronę zdrowia i życia zakażonych pacjentów. W tym gronie znalazły się także szpitale z obszaru naszej działalności, m.in. z Bełchatowa i Zgorzelca" - mówiła Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Zaznaczyła, że pracownicy PGE pomagają też innym, np. robią zakupy pierwszej potrzeby, szyją maseczki ochronne, oddają krew.

Na pytanie, czy w związku z pandemią koronawirusa i zapaścią gospodarczą na świecie, jakiś sektor działalności przedsiębiorstwa jest zagrożony, odpowiedziała: "Realizujemy ważne zadania dla polskiej gospodarki - jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski - tego oczekuje od nas rynek, akcjonariusze, nasi klienci i partnerzy biznesowi. Zauważalny spadek zużycia energii elektrycznej, głównie z powodu ograniczenia produkcji przedsiębiorstw gospodarczych, nie wpływa na naszą działalność operacyjną".

"Wytwarzamy energię elektryczną bez zakłóceń. Gwarantuję, że bez względu na to, jak będzie wyglądała sytuacja po pandemii, nasze jednostki wytwórcze będą realizowały potrzeby gospodarki i społeczeństwa w zakresie dostaw energii elektrycznej. Będziemy gotowi na wzrost gospodarczy, którego finalnie się spodziewamy i chcemy w tym aktywnie uczestniczyć" - zapewniła.

Jak mówiła, PGE GiEK działa w ramach Grupy Kapitałowej PGE. "Decyzje, które podejmujemy, są zgodne z kierunkami rozwoju całej Grupy. Obraliśmy kierunek niskoemisyjny i wszystkie nasze działania są skoncentrowane na realizowaniu tego głównego założenia" - powiedziała.

Przypomniała, że w ubiegłym roku do eksploatacji przekazane zostały nowe bloki konwencjonalne nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, które są o około 25 proc. mniej emisyjne w stosunku do starszych bloków tej elektrowni. A zgodnie z aktualnym harmonogramem jeszcze w tym roku zakończona zostanie inwestycja budowy bloku energetycznego w Elektrowni Turów - ten blok będzie charakteryzował się emisją CO2 na poziomie około 0,9 t/MWh, czyli około 15 proc. niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w Turowie.

"Dzięki wysokim parametrom wytwarzania i zdecydowanie niższej emisyjności w porównaniu do starszych jednostek, nowe bloki konwencjonalne zastąpią w systemie energetycznym mniej efektywne jednostki węglowe" - zaznaczyła Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Dodała, że w styczniu 2020 r. podpisano umowę ws. budowy nowych mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Dwa bloki gazowo-parowe o mocy około 1400 MW będą w stanie zasilić w energię elektryczną blisko 1 milion gospodarstw domowych, a emisja CO2 będzie na poziomie poniżej 0,35 t/MWh. "Decyzja o budowie jest także istotna z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ponieważ Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę jako główny producent systemowy dla północno-zachodniego regionu Polski. Pod koniec marca osiągnęliśmy ważny kamień milowy przy realizacji tej inwestycji podpisując z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej nowobudowanych jednostek wytwórczych" - powiedziała prezes.

Jak oznajmiła, oprócz inwestycji w nowe bloki energetyczne, kontynuowany jest program dostosowania aktywów do unijnych tzw. konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik), czyli norm zanieczyszczenia powietrza dla zakładów energetycznych. "Jesteśmy na końcowym etapie przystosowania elektrowni do wymogów obowiązujących od sierpnia przyszłego roku. W Grupie PGE trwa obecnie przegląd projektów inwestycyjnych, niebawem zostaną przedstawione jego wyniki, które będą jednocześnie wskazówką jeśli chodzi o dalszy kierunek rozwoju całej Grupy, w tym oczywiście i PGE GiEK" - poinformowała.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w Bełchatowie jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej największego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego w Polsce, czyli Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). PGE GiEK jest liderem wydobycia węgla brunatnego w Polsce - około 87 proc. udziału w rynku tego surowca. Bełchatowska spółka wytwarza też ponad 36 proc. krajowej energii elektrycznej, co także stawia spółkę na pierwszym miejscu w tej branży.