Prezes PGE: inicjatywa budowy elektrowni jądrowej jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców regionu

Inicjatywa budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców - stwierdził w niedzielę prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Firma ZE PAK nasz partner biznesowy, rozmawia już z samorządami, z mieszkańcami - dodał.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej został zapytany w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy list intencyjny, który spółka podpisała jest tożsamy z decyzją o budowie w Pątnowie (woj. wielkopolskie) elektrowni jądrowej. Pod koniec października spółki ZE PAK, PGE i koreańskie KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię. Porozumienie o współpracy podpisali też szefowie MAP i ministerstwa handlu, przemysłu i energii Korei Płd.

"List intencyjny jest taką intencją, którą podpisaliśmy wspólnie z naszym partnerem polskim, jakim jest firma ZE PAK i partnerem koreańskim firmą KHNP. W liście intencyjnym zawarliśmy intencje o przeprowadzeniu wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie w Wielkopolsce" - powiedział Dąbrowski.

Zaznaczył również, że zapisano w liście, że do końca 2022 r. opracowany zostanie wspólnie "plan rozwoju tzn. przeanalizujemy czy warunki geologiczne, sejsmiczne tego rejonu Polski, okolic Pątnowa nadają się do tego, aby tam wybudować elektrownie jądrową". "Poza tym zobowiązaliśmy się także do tego, że opracujemy wspólnie założenia do budżetu, a także model finasowania tej inwestycji" - dodał.

Wskazał, że ostatecznie wybór modelu finansowania tej inwestycji nastąpi po przyjęciu planu rozwoju i "decyzji ostatecznej, czy idziemy dalej".

"Zakładam, że warunki geologiczne, sejsmiczne pozwolą na to, abyśmy mogli myśleć dalej o tej inwestycji. Zakładam, że tego typu inwestycja zyska możliwość finansowania zewnętrznego. Mamy już wstępne rozpoznanie, jeżeli chodzi o instytucje finansujące, światowe, że tego typu inwestycje one chętnie będą finansowały" - podkreślił Dąbrowski.

Zaznaczył, że "oczywiście jest kwestia, w jakiej wysokości, na jakich warunkach, ale to już jest kolejny etap, który jest przed nami". "Mam nadzieję, że wspólnie do tego etapu dojdziemy i rozpoczniemy bardzo konkretne rozmowy, a także negocjacje i zawarcie umowy inwestycyjnej, która rozpocznie takie zintensyfikowane prace, mające na celu wybudowanie elektrowni, bo celem strategicznym jest to, aby energia była tam produkowana w 2033 r." - podkreślił Dąbrowski

Prezes PGE pytany był również, dlaczego właśnie Pątnów, skąd ta lokalizacja i czy była z mieszkańcami regionu konsultowana.

"Przypomnę, że w tym miejscu znajdują się elektrownie firmy ZE PAK, które mają dogodne położenie. Już dzisiaj mamy infrastrukturę, która w przyszłości, jeśli powstanie elektrownia, będzie służyła do tego, żeby wyprowadzić z elektrowni moc w okolice" - powiedział Dąbrowski.

Prezes PGE odniósł się do aspektów społecznych inwestycji. "Czy było to konsultowane społecznie z mieszkańcami - to z tego, co się orientuję firma ZE PAK nasz partner biznesowy, który w tym rejonie operuje, rozmawia już z samorządami, z mieszkańcami. Ta inicjatywa jest bardzo pozytywnie odbierana przez mieszkańców. Poza tym, że ona przyniesie Polsce ogromne korzyści, także PGE zapewni bezpieczeństwo energetyczne, dostęp do czystej tańszej energii, to w tym rejonie Polski także zapewni dodatkowe miejsca pracy" - powiedział.

Według niego, budowa, która tam będzie realizowana da "pewien asumpt rozwojowy dla tego regionu Polski". "Myślę, że to kierowało mieszkańcami. Już dzisiaj pozytywnie zapatrują się na lokalizacje tej inwestycji właśnie w tym rejonie" - powiedział.

Dodał, że ten rejon Polski potencjał, który tam jest, jeżeli chodzi o wodę, według wstępnych ustaleń, "zapewni tej elektrowni odpowiednie chłodzenie".

"Tam są jeziora w okolicy, można je połączyć kanałami. Wstępnie już na ten temat rozmawialiśmy z naszym partnerem biznesowym firmą ZE PAK, a także z Koreańczykami, że ten rejon potencjalnie się do tego nadaje. Ostateczne potwierdzenie tego, czy ten rejon rzeczywiście będzie spełniał nasze oczekiwania, żeby tam budować elektrownie znajdzie się w tym planie rozwoju, który na koniec 2022 r. mamy wspólnie przyjąć i wówczas podjąć ostatecznie decyzje, czy będziemy realizować dalej projekt" - zaznaczył Dąbrowski.

Oprócz planów budowy elektrowni jądrowej przez PGE, ZE PAK i KHNP jest Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Zgodnie z nim Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r.

Oferty ws. budowy elektrowni jądrowych złożyli: amerykański Westinghouse, francuski EDF oraz Koreańczycy z KHNP.

2 listopada rząd przyjął uchwałę ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Zgodnie z nią, pierwsza taka elektrownia ma powstać w technologii AP1000 firmy Westinghouse. Uchwała wskazuje, że budowę wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce zrealizuje Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu, pierwszy blok elektrowni, która zostanie wybudowana w północnej Polsce, powstanie do 2033 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl