Prezes PGE: współpraca z czołowymi ośrodkami naukowymi to szansa na dynamiczny rozwój OZE w Polsce

Współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi to dla nas wszystkich szansa na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – powiedział we wtorek prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wojciech Dąbrowski. .

Politechnika Gdańska, Duński Uniwersytet Techniczny, Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz Polska Grupa Energetyczna podpisały we wtorek memorandum o współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

W ramach zawartego porozumienia strony zobowiązały się m.in. do prowadzenia wspólnych działań o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym lub naukowym, rozwoju inicjatyw mających na celu poprawę zarządzania, organizacji wspólnych konferencji, spotkań studyjnych, opracowywania wspólnych projektów. Efektem ma być rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Danii.

"Współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi to dla nas wszystkich szansa na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ważne jest to, aby polskie firmy i uczelnie skorzystały na tym procesie. Porozumienie wesprze rozwój kadry polskich inżynierów. Rozwiniemy nasze kompetencje i możliwości finansowe. Wymiana wiedzy między nami i naszymi partnerami przyczyni się również do budowania kompetencji przyszłości wśród studentów, którzy w kolejnych latach będą mogli znaleźć zatrudnienie w przygotowywanych projektach offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Według rektora PG, zawarcie tego porozumienia to dla wszystkich stron duży krok na przód i możliwość nawiązania jeszcze bliższej i bardziej efektywnej współpracy.

"Stawiając ten kolejny krok w stronę morza wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom. Zamierzamy sprostać wyzwaniu i pracować z całych sił na rzecz dynamicznie rozwijającej się branży offshore" - dodał rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

Dziekan Wydziału Energetyki Wiatrowej DTU Peter Hauge Madsen podkreślił, że Dania potrzebowała 40 lat, aby dojść do momentu, w którym 50 proc. całkowitej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wiatrowych.

"Dzisiaj musimy przyspieszyć ten rozwój na arenie międzynarodowej, a kluczem do tego jest połączenie sił, wymiana doświadczeń. Oczekuję, że to porozumienia utoruje drogę do znacznie bliższej współpracy pomiędzy naszymi krajami w zakresie badań, projektów, budowania potencjału edukacyjnego, współpracy akademickiej. Wiele razy byłem w Polsce i zawsze byłem pod wrażeniem szybkiego rozwoju, ale również ludzi - ich zaangażowania, i umiejętności technicznych, dlatego mamy duże oczekiwania, co do naszej współpracy i z niecierpliwością czekamy na jej rozpoczęcie" - zaznaczył.

Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN prof. Jan Kiciński powiedział podczas swojego wystąpienia, że jesteśmy świadkami jakościowych, historycznych przemian. "Nadchodzi czas nowej energetyki, czas głębokiej transformacji. Jesteśmy w punkcie, z którego nie ma już powrotu" - podkreślił.

Dodał, że ceny energii elektrycznej w Polsce są najdroższe w Europie. "Tak dalej być nie może, ponieważ stracimy konkurencyjność. W polityce energetycznej rządu do 2040 roku przewidujemy budowę dwóch systemów - konwencjonalnego, emisyjnego, a także bezemisyjnego, porównywalnego do tego, który mamy teraz, a więc 40 GW. Wkład offshore wyniesie ok. 8-10 GW. Transformacja będzie nas kosztować około 110 mld euro" - zaznaczył.

"Badania i rozwój technologii w obszarze energetyki odnawialnej są jednym z kluczowych kierunków prac prowadzonych w naszym Instytucie. W świetle intensywnie rozwijającego się w Polsce rynku morskich farm wiatrowych, wykorzystanie potencjału naukowego Instytutu oraz rozwijanych metod badawczych stwarza możliwość współpracy nie tylko w zakresie badań i rozwoju, ale także wzmocnienie oferty dydaktycznej dotyczącej energetyki wiatrowej - powiedział prof. Kiciński.

