Prezes PGG: kilka najbliższych lat będzie okresem zwiększonego zapotrzebowania na węgiel

Kilka najbliższych lat będzie okresem zwiększonego zapotrzebowania na węgiel; kluczowym czynnikiem zmiany będzie początek lat trzydziestych, kiedy do miksu powinny wejść w większej skali źródła odnawialne - ocenił w środę w Katowicach prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Szef największego w Unii Europejskiej przedsiębiorstwa wydobywającego węgiel na poświęconej górnictwu sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach był pytany, jakie perspektywy rysują się przed Polską Grupą Górniczą - m.in. w kontekście zagrożeń wynikających z projektowanego tzw. rozporządzenia metanowego.

Rogala przyznał, że projekt rozporządzenia w kształcie jeszcze sprzed tygodnia prowadził wprost do szybszego zamknięcia kopalń PGG - w perspektywie 2027 i 2031 r. Zaznaczył, że uzgodnione w ub. tygodniu w negocjacjach grup politycznych w Parlamencie Europejskim zapisy - m.in. w zakresie zastępujących kary opłat kierowanych do budżetu państwa, i z powrotem jako pieniądze znaczone do zakładów górniczych na obniżanie emisji metanu - umożliwiają dalsze działanie kopalń spółki.

"Bo z jednej strony wprowadza to mechanizmy zachęt dotyczące tego, żeby ten metan był ujmowany i żeby prowadzić inwestycje związane z ujmowaniem go w najszerszym możliwym zakresie, jaki on ma racjonalne uzasadnienie. A z drugiej strony umożliwia korzystanie z węgla wyprodukowanego w Polsce w okresie przejściowym" - zauważył prezes PGG.

Tomasz Rogala przypomniał, że chodzi o okres ponad 20 lat, w którym węgiel stanowi istotne, główne źródło energii - ale w ramach procesu wymiany miksu energetycznego z węglowego na OZE i energetykę nuklearną.

Podkreślił, że perspektywa europejska jest zdefiniowana: chodzi o jak najszybszą dekarbonizację, przy czym pojawiają się regulacje, które jeszcze bardziej utrudniają działalność górniczą. W perspektywie krajowej węgiel pozostaje głównym źródłem energii - w pewien sposób został uznany za paliwo przejściowe w procesie dojścia do nowych źródeł.

Rogala wskazał, że obecne perspektywy użytkowania węgla określa m.in. system ETS, w którym przy cenie uprawień do emisji tony CO2 na poziomie 100 euro dużo bardziej konkurencyjna jest każda energia ze źródeł odnawialnych.

"Więc węgiel będzie użytkowany w uzupełnieniu tak długo i w takim tempie, w jakim będą następowały procesy przejścia na nowe źródła. Bo te nowe źródła z racji ekonomicznych są dużo bardziej konkurencyjne i, mówiąc krótko, usuwają węgiel z miksu energetycznego, ale też ETS tworzy dużą marżę dla podmiotów (OZE - PAP), bo one między sobą nie konkurują, a konkurują tylko tak naprawdę z węglem kopalnym" - zaakcentował szef PGG.

"Spodziewamy się, że na płaszczyźnie Unii Europejskiej będziemy musieli cały czas jakby wyjaśniać nasze stanowisko i naszą sytuację szczególną, żeby z węgla móc korzystać. Na płaszczyźnie krajowej węgiel jest paliwem przejściowym wpisanym w dokumenty rządowe, a o jego użytkowaniu de facto powinno decydować tempo technologicznej zmiany związanej z wprowadzeniem do używania źródeł energii OZE" - podsumował.

Pytany, czy w tym kontekście PGG w kolejnych latach myśli o zwiększeniu wydobycia w swoich kopalniach, choćby krótkookresowo, Rogala potwierdził. "W niewielkim wymiarze już na ten rok wydobycie jest wyższe, niż planowane jeszcze dwa lata temu, ze względu na zapotrzebowanie, ze względu na rynek, który dzisiaj tego węgla poszukuje" - wyjaśnił.

"Na pewno okres kilku najbliższych lat będzie okresem zwiększonego zapotrzebowania i za tym będą musieli pójść producenci. Natomiast kluczowe są lata trzydzieste, czy od początku 2030 r., bo wtedy zmienia się w sposób już istotny miks energetyczny, czyli widać dużą zmianę w nowych źródłach energii, które powinny pracować" - zasygnalizował.

Dopytywany o perspektywy dostępności węgla w spodziewanych niestabilnych warunkach wynikających ze zmieniającego się otoczenia regulacyjnego i rynkowego, Rogala podkreślił, że przygotowywanie i planowanie działania przedsiębiorstwa górniczego, gdy w ciągu roku średnio dwukrotnie pojawiają się regulacje pogarszające jego rentowność, jest bardzo trudne.

"Myślę, że dochodzimy do zderzenia pomiędzy ambicjami a technicznymi możliwościami dostarczenia na rynek nowych mocy - i pewnie w konsekwencji ceny, bo to jest główny element sterujący zapotrzebowaniem na węgiel" - wskazał Rogala. Wyjaśnił, że energia z OZE, konkurencyjna dzięki ETS, jest zużywana w całości w pierwszej kolejności, i to dopiero zostawia przestrzeń do używania węgla energetycznego.

Rogala wyraził w tym kontekście satysfakcję, że węgiel został tak mocno opisany w filarze bezpieczeństwa aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., ponieważ przygotowanie możliwie najniższego kosztu produkcji wymaga możliwości planowania wielkości wolumenu, który zostanie odebrany.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl