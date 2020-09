Prezes PGNiG: aktywa gazowe jeszcze przez długi czas będą atrakcyjne

Nawet w obliczu wprowadzenia Zielonego Ładu, aktywa wykorzystujące gaz będą atrakcyjne biznesowo jeszcze przez długi czas - powiedział w rozmowie z PAP prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

"Prognozy zużycia gazu na poziomie europejskim nie były zbyt optymistyczne, paliwo gazowe jest traktowane w UE jako paliwo kopalne, a instytucje finansowe będą chciały do paliw kopalnych, czyli także gazu, odchodzić" - powiedział PAP Kwieciński.

Zaznaczył jednocześnie, że z drugiej strony gaz został uznany za paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, która to transformacja ma doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 r. "Polska popiera osiągnięcie neutralności, ale jest wyłączona z osiągnięcia obowiązku w 2050 r. i mówi, że ją osiągnie później" - podkreślił prezes PGNiG.

"Z tej perspektywy przyszłość dla aktywów gazowych, a więc i inwestycji w nie, ma horyzont co najmniej 30 lat, a w przypadku Polski, nawet większy. Ten horyzont pozwala na to, by w aktywa gazowe w Europie ciągle inwestować" - ocenił Kwieciński.

Jak dodał, spółka ocenia, że gaz będzie niezbędny do efektywnej transformacji, a w Polsce szczególnie, bo w wielu instalacjach będzie zastępował węgiel, jako paliwo znacznie mniej emisyjne jeśli chodzi i o CO2 i o np. pyły. "Dlatego w gaz będziemy inwestować" - zaznaczył.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że wykorzystanie gazu w Polskiej energetyce nadal nie jest duże, ale w gospodarce popyt na to paliwo rośnie; ostatnio, z każdym rokiem, o ok. 1 mld m sześc.

W zaktualizowanej strategii PGNiG będzie chciało być - jak przypomniał prezes - "integratorem w sektorze ciepłownictwa, który prawie w 100 proc. oparty jest na węglu". "Właśnie te instalacje będą przechodzić na gaz. Ten proces będzie nabierał tempa" - wskazał. Przypomniał, że PGNiG jest zainteresowane przejęciem aktywów ciepłowniczych Taurona, opartych o węgiel, które w dalszej perspektywie będą przechodzić na gaz.

W ocenie prezesa PGNiG, gospodarka światowa jest znacznie bardziej optymistyczna, jeśli chodzi o wykorzystanie gazu, za to w Europie są różne ograniczenia, np. w finansowaniu aktywów gazowych.

"W światowej strukturze wytwarzania energii udział gazu rośnie mniej więcej tak, jak OZE, natomiast znacząco spada wykorzystanie węgla. Świat znacznie bardziej optymistycznie i w dłuższym horyzoncie czasowym patrzy na wykorzystanie gazu" - zaznaczył Jerzy Kwieciński.