Prezes PGNiG: jesteśmy na dobrej drodze, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju

Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, by zapewnić dywersyfikację dostaw gazu i bezpieczeństwo energetyczne kraju – ocenił w środę we Wrocławiu prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Dodał, że "zielony ład" powinniśmy potraktować jako szansę na kolejny skok cywilizacyjny kraju.

Prezes PGNiG w środę uczestniczy w odbywającym się w stolicy Dolnego Śląska VI Kongresie Energetycznym.

Kwieciński podczas swojego wystąpienia podkreślił, że z końcem 2022 r. kończy się umowa z Gazpromem. "Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, by zapewnić dywersyfikację dostaw gazu i bezpieczeństwo energetyczne, a to, co będzie dominowało w naszych działaniach w najbliższym czasie to +zielony ład+" - zapowiedział.

Dodał, że "zielony ład" należy potraktować jako szansę na kolejny skok cywilizacyjny Polski. "To olbrzymie wyzwanie, ale "zielony ład" stanowi dla nas olbrzymią szansę" - powiedział Kwieciński.

Prezes PGNiG wskazał, że strona rządowa ostatnimi działaniami pokazała, że "można dogadać się ze stroną społeczną". "To, co wydawało się parę lat temu niemożliwe, już mamy w tej chwili uzgodnione u nas w kraju - w 2049 r. będzie zamknięta ostatnia kopalnia" - mówił.

Kwieciński podkreślił, że "zielony ład" to najdłuższe i największe przedsięwzięcie w historii UE. "To odciśnie piętno na kolejnych perspektywach finansowych i już mamy przykład w tej rozpoczynającej się w przyszłym roku nowej perspektyw finansowej na lata 2021-27" - mówił Kwieciński. Jak dodał, oczekuje się, że jedna trzecia nowego budżetu zostanie przeznaczona na polityki klimatyczne. "Polska będzie potężnym beneficjantem tych środków i powinniśmy się do tego przygotować" - powiedział Kwieciński.

Prezes PGNiG podkreślił, że instytucje unijne wskazały, że gaz ziemny będzie paliwem przejściowym. "Uważamy, że konkretne i najszybsze efekty możemy uzyskać dzięki zastosowaniu gazu, zarówno w elektroenergetyce, jak i w ciepłownictwie, więc gaz zmienny będzie paliwem przejściowym" - mówił Kwieciński.

Prezes poinformował, że PGNiG przygotowuje również "potężny program biometanowy w Polsce". "Myślimy, że za 10 lat możemy w Polsce produkować 4 mld metrów sześciennych biometanu; to by oznaczało na dzisiejsze warunki, że prawie 20 proc. gazu, który płynie w naszych sieciach to mógłby być biometan" - mówił. Dodał, że za 20, 30 lat jedna trzecia gazu płynąca w polskich sieciach to będzie biometan.

"Chcemy być firmą, która będzie rozwijał różne technologie gazowe. Nie tylko biometan, bardzo ważny będzie wodór - już w tej chwili w produkcji wodoru technicznego Polska ma duże osiągnięcia. Ale tu chodzi o produkcję wodoru, który może być wtłaczany do sieci gazowniczych, ale i w transporcie. Wodór będzie również napędzał rozwój nasze energetyki w przyszłości" - mówił Kwieciński.