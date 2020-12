Prezes PHH: zakup hotelu Regent nie ma nic wspólnego z wykorzystywaniem pandemii

Zakup hotelu Regent w Warszawie nie ma nic wspólnego z wykorzystywaniem pandemii do przejmowania obiektów hotelowych - powiedział PAP prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu. Dodał, że transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych nabywców oraz kredytu.

Prezes przypomniał, że w ubiegłym tygodniu spółka PHN PM utworzona przez Polski Holding Hotelowy (100 proc. udziałów Skarbu Państwa) oraz Polski Holding Nieruchomości (75 proc. udziałów Skarbu Państwa) wygrała licytację na przejęcie hotelu Regent Warsaw Hotel "Nie mogę podać wartości transakcji, ale była ona niższa niż 145 mln zł, wyznaczone przez syndyka masy upadłościowej poprzedniego właściciela obiektu, czyli spółki Cosmar Polska. Zaznaczył, że spółka ta ogłosiła upadłość już w 2018 roku, a decyzja o wspólnym udziale w licytacji PHH i PHN zapadła w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli wówczas, gdy nikt jeszcze nie przewidywał, jakie będą skutki gospodarcze rozpoczynającej się pandemii COVID-19.

"Sugestie, które pojawiły się w ostatnich dniach m.in w mediach społecznościowych jakoby PHH i PHN wykorzystywały pandemię do przejęcia obiektu za bezcen są kompletnie bezpodstawne" - podkreślił Cristescu. I zaznaczył, że "zakup hotelu Regent nie ma nic wspólnego z głoszonymi przez niektórych pseudoekspertów fake newsami o wykorzystywaniu pandemii do przejmowania obiektów hotelowych". Kłamstwem nazwał też informacje jakoby PHH za bezcen kupił już hotel Lech w Poznaniu oraz hotel Wieniawa we Wrocławiu. Ten ostatni zawsze należał do Skarbu Państwa i w 2019 r. został przekazany do PHH. Natomiast jeśli chodzi o hotel Lech w Poznaniu, to holding nie zna tego obiektu, nigdy nie dokonał jego przejęcia, ani nie ma też takich planów. Prezes przyznał, że owszem, w tym roku pojawiło się kilka propozycji sprzedaży obiektów hotelowych od prywatnych właścicieli, ale - jak podkreślił - PHH nie jest takimi transakcjami zainteresowany.

Pytany o to, ile ostatecznie spółka PHN PM zapłaci za wylicytowany obiekt, wskazał, że kwota ta jest mniejsza niż oczekiwał syndyk, ale jest to cena rynkowa. Dodał, że wartość transakcji zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, czyli 5 lutego 2021 roku.

Prezes powiedział też, że nieprawdziwe są informacje jakoby środki na zakup hotelu Regent przeznaczył Polski Fundusz Rozwoju. "Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PHH i PHN oraz kredytu bankowego" - wskazał. Podkreślił również, że Polski Holding Hotelowy jest traktowany jak wszystkie inne podmioty i na tych samych zasadach, jak inni przedsiębiorcy, również hotelowi, stara się skorzystać z pomocy rządowego programu tarczy finansowej. "Liczymy na to, że w najbliższych dniach PHH uzyska wsparcie finansowe w kwocie między 12 a 15 mln zł" - zaznaczył.

Cristescu powiedział, że celem Polskiego Holdingu Hotelowego jest konsolidacja i nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. Obecnie do PHH należy 28 hoteli. W portfelu holdingu znajdują się m.in. trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina - Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Do spółki należą również hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie czyli Hampton by Hilton Gdańsk Airport, Moxy Katowice Airport, Moxy Poznań Airport oraz Holiday Inn Express Rzeszów Airport. Do PHH należy także wypoczynkowo-konferencyjny obiekt Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim, dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence oraz Hotel Kopernik w Olsztynie.

W 2019 roku Polski Holding Hotelowy objął całość udziałów spółki PHH Hotele (dawniej Agencji Mienia Wojskowego), w której znajduje się 13 obiektów hotelowych - Cassubia, Royal, Huzar, Reymont, Ikar, Iskra, Hetman, Kapitan, Rycerski, Kopernik, Belwederski, Mazowiecki oraz Wieniawa. W tym samym czasie do Grupy Kapitałowej dołączone zostały 2 spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna, do której należą 2 obiekty hotelowe - Zagroń i Zamek w Lesku oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych z Hotelem Katowice. W perspektywie kilku lat Polski Holding Hotelowy ma zarządzać kilkudziesięcioma hotelami. Jak powiedział PAP Cristescu, w przyszłym roku takich obiektów ma być ok. 50.

Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych w Polsce podmiotów zajmujących się nieruchomościami komercyjnymi w sektorach biurowym, handlowym i logistycznym. Portfel Grupy obejmuje około 153 nieruchomości o wartości 3 mld zł głównie w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Od 13 lutego 2013 roku PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.