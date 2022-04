Prezes PiS deklaruje poparcie Adama Glapińskiego na drugą kadencję w NBP

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił w piątek, że jego formacja poprze wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie na drugą kadencję prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Kadencja Glapińskiego jako prezesa NBP upływa w czerwcu. W lutym prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie wniosek o powołanie go na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. Szef banku centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat. Prezesem NBP można być przez dwie kadencje.

O to, czy wniosek o powołanie Glapińskiego na drugą kadencję uzyska poparcie klubu PiS, prezes Kaczyński był pytany w piątek w Radiu Plus. "Uzyska" - zapewnił. "Idziemy już ku ostatecznej decyzji i to będzie decyzja oczywiście wspierająca wniosek pana prezydenta" - podkreślił.

