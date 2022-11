Prezes PiS: dzięki pomocy dla gospodarki podczas pandemii nie doszło do spadku PKB i wzrostu bezrobocia

Podczas pandemii nie tylko zorganizowaliśmy walkę z epidemią, ale także ogromną pomoc dla gospodarki - przeszło 200 mld zł. Dzięki temu nie doszło do spadku PKB i do wzrostu bezrobocia - powiedział w niedzielę w Bielsku-Białej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami w Bielsku-Białej lider PiS przypomniał, że rządy PiS przypadły najpierw na czasy spokojne, po których nastąpił okres pandemii koronawirusa i wojny Rosji z Ukrainą.

"Podczas epidemii nie tylko zorganizowaliśmy walkę z tą epidemią, ale także zorganizowaliśmy ogromną pomoc dla gospodarki - przeszło 200 mld zł. Dzięki temu nie doszło do radykalnego spadku PKB - właściwie doszło tylko do minimalnego spadku, który już dawno nadrobiliśmy - i nie doszło do radykalnego wzrostu bezrobocia, które troszkę się zwiększyło, ale później już spadło" - podkreślił Kaczyński.

Jak ocenił, rząd PiS potrafił zareagować na sytuację "zupełnie niespodziewaną i naprawdę bardzo trudną". "Pamiętajcie państwo, że to, co działo się w Europie, to co działo się w Lombardii, naprawdę mocno oddziaływało na świadomość ludzi w Polsce" - ocenił.

Przypomniał "ludzi umierających na ulicach" i "selekcję, kogo opłaca się ratować, a kogo nie opłaca się ratować". "Daliśmy sobie z tym radę. W Polsce nie było takiej selekcji, nikt na ulicach nie umierał" - zastrzegł.

