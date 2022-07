Prezes PiS: euro by nas zabiło w czasie kryzysu 2008-09 i jeszcze bardziej by zabiło nas dzisiaj

Euro by nas zabiło w czasie kryzysu w latach 2008-2009 i jeszcze bardziej by zabiło nas dzisiaj - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadając podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Płocka (Mazowieckie) na pytanie czy w obecnej sytuacji nie byłoby korzystne wejście Polski do strefy euro.

"Spojrzyjcie na Estonię, na Litwę, no przecież tam wszędzie jest inflacja dużo większa niż u nas i oni palcem małym nie mogą kiwnąć, nic nie mogą zrobić" - odparł prezes PiS na pytanie o ocenę przystąpienia obecnie Polski do strefy euro.

Według niego "euro by nas zabiło w czasie tego kryzysu, który był w latach 2008-2009 i jeszcze bardziej by zabiło nas dzisiaj".

"Wszystkie słabsze gospodarki tracą na euro. Kto zyskuje na euro? Niemcy i tak zwany klaster wokół niemiecki, czyli Holandia, część Belgii, Austria, Luksemburg, może co najwyżej zachodnia Francja, a już Francja jako całość przegrywa, bo ma za słabą gospodarkę" - mówił prezes PiS.

Jego zdaniem, Niemcy korzystają na euro, gdyż "euro jest słabsze niż marka, gdyby była". "Gdyby marka była w dalszym ciągu, nie byłoby euro, to ona byłaby silniejsza, Niemcom byłoby trudniej eksportować, bo czym jest droższa waluta, tym droższy jest eksport i oni na tym korzystają" - stwierdził.

Według szefa PiS, "euro to jest po prostu obniżka stopy życiowej, to jest raz, spadek popytu, to jest dwa, w związku z tym spadek PKB, to jest trzy". "Albo można oczywiście wymienić euro w sposób bardzo korzystny dla obywateli, tylko, że wtedy pada eksport, a to jest około 50 proc. albo już nawet przeszło 50 proc. naszego PKB" - powiedział. Dodał, że "lobbyści, którzy to popierają, po prostu popierają obce interesy".

Zwrócił przy tym uwagę, zwracając się do publiczności, iż "na arenie europejskiej trwa konkurencja. "Nie żyjcie w świecie - no, przepraszam bardzo, nie chcę nikogo urazić - ale dziecinnym. Euro jest w tej chwili przeciw nam. Euro miało być przeciwko Niemcom, miało okiełznać markę, ale dokładnie się to odwróciło i w tej chwili jest to po prostu wyłącznie w interesie Niemiec i kilku innych krajów, a przeciwko interesom wszystkich innych" - powiedział Kaczyński.

Padło też pytanie czy w przygotowywanej ustawie o elektrowniach wiatrowych będzie odległość od budynków mieszkalnych wynosząca minimum tysiąc metrów. "Sądzę, że tak, bo to jest ten kompromis" - odpowiedział prezes PiS. Jak ocenił, "te tysiąc metrów to już powinno być dobre zabezpieczenie".

Jak dodał, odnosząc się do odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, "ta energia jest potrzebna". Zastrzegł jednak, że w polskich warunkach energia z OZE to coś, co "musi mieć zawsze odpowiednik w energii z innych źródeł, bo co będzie jak nie ma wiatru, co będzie, jak nie ma słońca".

"Niestety nikt na świecie nie stworzył żadnego mechanizmu, który potrafi energię magazynować w wielkich ilościach" - dodał Kaczyński. Jak podkreślił, Polsce potrzebna jest energia atomowa, a także z gazu, przy czym zwrócił uwagę na rosnące ceny tego surowca w ostatnim czasie, oraz z węgla.

Na pytanie "czy oprócz wakacji kredytowych, rząd nie powinien podjąć jakichś działań systemowych w sprawie kredytów hipotecznych, np. dopłat do rat, jak to jest w innych krajach, np. w Szwajcarii", prezes PiS stwierdził, że "to jest tak, że mamy takie możliwości, jakie z jednej strony czyni, można powiedzieć, inflacja, a z drugiej strony możliwości finansowe państwa - one ogromnie wzrosły, dzięki temu mieliśmy te wszystkie tarcze - ale one nie są nieograniczone".

"Dosypywanie ciągle pieniędzy oznacza, że będzie się zaostrzała inflacja. My musimy pieniądze ściągać z rynku. I na przykład w tej chwili robimy wszystko, żeby bardzo wyraźnie podniosły się procenty od depozytów bankowych, ale wszystkich depozytów, nie tylko tych nowych" - zaznaczył Kaczyński. "Banki się opierają, ale my nie możemy tego kazać, my możemy tylko do tego przekonać" - dodał.

Jak stwierdził trzeba pamiętać, że "za te wakacje kredytowe, płacą banki, a nie państwo". "A za to, co zostało zaproponowane musiałoby zapłacić państwo, jako aparat państwowy, jako kraj, a to znaczy, że kto musiałby zapłacić, no ci, którzy nie mają kredytów hipotecznych" - dodał prezes PiS.

