Prezes PiS: górnictwo pozostaje wyzwaniem i czymś bardzo istotnym

Górnictwo pozostaje w dalszym ciągu wyzwaniem i czymś bardzo istotnym; Śląsk ma " tradycję ciężkiej pracy" - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Katowic. Jak dodał, dobra sytuacja każdego kraju zależy od tego, czy ma ono własne źródła energii.

Prezes PiS przypomniał, że rząd i przedstawiciele związków zawodowych podpisali 28 maja 2021 r. umowę dotyczącą transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego.

"Wydaje się, że to była umowa, która w tamten czas, który się niestety do tego momentu się zmienił - wpisywała się dobrze" - powiedział Kaczyński. Zauważył jednak, że sytuacja "zmieniła się bardzo". "I dzisiaj są tutaj wielkie znaki zapytania. Czy w ogóle należy likwidować przemysł górniczy? Czy w obecnej sytuacji, która obejmuje w wielkiej mierze kryzys energetyczny (...) tamte decyzje, tamte zapowiedzi, są jeszcze aktualne? Co najmniej trzeba się nad tym zastanowić" - wskazał szef PiS.

"Wiemy na pewno jedno: dobra sytuacja kraju, dobra sytuacja każdego kraju, ale oczywiście także Polski, jest wtedy, kiedy, ono ma własne źródła energii. (...) Nie tylko w sensie własnych zakładów energetycznych, ale także własnych surowców energetycznych. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Polskę, to tym własnym surowcem jest właśnie węgiel. Tu jest sfera wielkiego pytania, na które my w tej chwili - jeżeli chcemy być odpowiedzialni - odpowiedzieć do końca nie możemy" - tłumaczył Kaczyński.

Prezes podkreślił, że Śląsk "ma wspaniałą tradycję ciężkiej pracy". Jak mówił, jest plan, aby Śląsk był nowoczesnym regionem, który będzie miał duże ośrodki rozwojowe. Przypomniał, że zgodnie z zapisami umowy społecznej z 2021 r. ma być powołany Fundusz Transformacji Śląska.

"Projekt ustawy regulującej funkcjonowanie tego funduszy jest już dzisiaj w Sejmie. Został wniesiony 12 listopada i na pewno stosunkowo w krótkim czasie (...) będzie uchwalony. To podstawa dla dalszego rozwoju, podstawa dla różnego rodzaju potrzebnych inwestycji, zostaje stworzona" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Przyznał, że "górnictwo pozostaje w dalszym ciągu wyzwaniem i czymś bardzo istotnym". "Bezpieczeństwo energetyczne jest niesłychanie ważne i stąd patrzymy dzisiaj na Śląsk, na politykę klimatyczną nieco inaczej, niż patrzyliśmy wtedy, kiedy ta umowa była zawierana. Nie gorzej tylko lepiej" - powiedział prezes PiS.

Rząd w pierwszej połowie listopada przyjął projekt ustawy ws. powołania spółki Fundusz Transformacji Śląska. Przygotowany przez resort rozwoju i technologii fundusz o kapitale zakładowym do 500 mln zł ma realizować zapisy umowy społecznej z 2021 r. ws. transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów w regionie.

Jak podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundusz Transformacji Śląska ma służyć skoordynowaniu zagospodarowania terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją woj. śląskiego. To zapis zgodny z umową społeczną z 28 maja 2021 r. dotyczącą transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia i osłon socjalnych dla górników oraz umożliwia (już realizowane) budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe - przeniesione już do znowelizowanej ustawy górniczej i wdrożone w życie - wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.

