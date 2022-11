Prezes PiS: Hipermarkety powinny być odpowiednio opodatkowane

Działające w Polsce zagraniczne sklepy wielkopowierzchniowe – hipermarkety - nie są w Polsce odpowiednio opodatkowane, choć powinny – przyznał podczas niedzielnego spotkania w Gliwicach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak ocenił, zmianom w tym zakresie sprzeciwia się UE.

"Powiem uczciwie: nie" - odpowiedział prezes na zadane przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka pytanie, "czy w Polsce firmy zagraniczne, hipermarkety, sklepy wielkopowierzchniowe są odpowiednio opodatkowane".

"Nie są odpowiednio opodatkowane, a powinny być. Ale tu są oczywiście kłopoty z Unią Europejską. Podejmowaliśmy próby i nie wszystko przegraliśmy, ale w większości przegraliśmy" - powiedział Kaczyński, wskazując na problem tzw. rajów podatkowych.

"Nasz premier prawie na każdym posiedzeniu Rady Europejskiej stawia tę kwestę" - zapewnił prezes PiS, oceniając, że choć w takich sytuacjach zagraniczni partnerzy szefa rządu przyznają mu rację, w efekcie "nic się nie dzieje".

W ocenie Kaczyńskiego, "mamy dzisiaj do czynienia ze szczególną sytuacją w Europie, która polega na tym, że cały ten (…) patologiczny układ znalazł potężne przeniesienie na elity polityczne".

"To, co mówię, jest bardzo poważne, ale tak trzeba to określić. Częścią tej patologii są także wpływy rosyjskie. No, ale z tym musimy sobie dawać radę, w polityce nigdy nie jest lekko" - powiedział prezes PiS. Przypomniał, że przed II wojną światową Polska była krajem naprawdę biednym, gdzie dochód na głowę mieszkańca był aż o trzy czwarte niższy od również ubogiej Grecji. Po wojnie, w roku 1950 - wyliczał Kaczyński - pod względem siły nabywczej Polska była na poziomie 70 proc. Francji i 60 proc Niemiec.

"Dopiero teraz, niedawno, doszliśmy z powrotem do tego poziomu; pewnie zbliżamy się do 70 proc. Niemiec, licząc w sile nabywczej na mieszkańca" - mówił polityk. Jak dodał, w 1991 roku wskaźnik ten wynosił w Polsce - w odniesieniu do Niemiec - jedynie 27 proc. "To jest najlepszy wykładnik tego, jak działał komunizm w gospodarce - działał po prostu fatalnie" - podsumował prezes PiS, zachęcając wyborców do wybrania "dobrej przyszłości".

