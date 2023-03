Prezes PiS: lepiej być zadłużonym, czy dokonywać cięć w budżecie, niż być okupowanym

Mówiłem wielokrotnie, że lepiej być zadłużonym czy nawet zostać zmuszonym do dokonywania cięć w budżecie w innych dziedzinach, niż być okupowanym - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że ten, kto widział to, co dzieje się obecnie na Ukrainie, nie ma co do tego wątpliwości.

W wywiadzie dla Polskiego Radia i TVP Info prezes PiS został zapytany, w jaki sposób wojna w Ukrainie odbije się na sytuacji gospodarczej Polski. Kaczyński zaznaczył że "zbrojenia - w szczególności, jeżeli ich elementem jest także własna produkcja - są elementem rozwoju".

"To też trzeba brać pod uwagę, ale obciążenia są oczywiste. Mówiłem wielokrotnie, że lepiej być zadłużonym, czy nawet zostać zmuszonym do dokonywania cięć w budżecie w innych dziedzinach, niż być okupowanym" - stwierdził. Zdaniem prezesa PiS, "ten, kto widział to, co dzieje się na Ukrainie, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości" - ocenił.

Zaznaczył, że rządowi PiS jak dotąd udawało się doprowadzić do intensywnego rozwoju kraju mimo trudnych warunków, jakie stanowiła m.in. pandemia COVID-19. "Dzisiaj te wydatki związane z wojną - jeżeli wziąć pod uwagę ogromne skutki wojny w dziedzinie ekonomicznej i konieczność wsparcia przedsiębiorstw, także obywateli, w różnych kwestiach - są ogromne i jakoś sobie dajemy radę" - stwierdził.

Przyznał, że "to nie jest tak, że mamy nieograniczone możliwości". "To jest dzisiaj priorytet. Jak płoną lasy, to nie czas ratować róże. Przyszło nam żyć w takich czasach. Bardzo bym chciał, żeby tych czasów nie było, ale na zdrowy rozum już w latach 90. można było sobie wyobrazić - tu się pochwalę, że należałem do tych, którzy sobie wyobrażali - że takie czasy mogą przyjść" - powiedział.

