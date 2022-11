Prezes PiS: Na Śląsku ma powstać bardzo nowoczesna huta

Na Śląsku jest planowana ze środków spółek inwestycja bardzo nowoczesnej huty, to będzie kosztowało około 5 mld zł; ta inwestycja to w tej chwili to pewna idea, ale już się konkretyzująca - mówił w sobotę w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był pytany o sytuację hutnictwa na Śląsku w kontekście planowanych przez państwo inwestycji.

"Jest planowana inwestycja, to jest jeszcze tak lekko zarysowane, bardzo nowoczesnej huty, ale ze środków spółek. To będzie koło 5 mld (zł) kosztowało, ale taka inwestycja jest w tej chwili, powiedzmy sobie jako pewna idea, ale taka idea się już konkretyzująca" - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

O planowanej inwestycji informował w sierpniu wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Według zapowiedzi z sierpnia tego roku, nowa stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie, ma powstać w Rudzie Śląskiej do 2027 r. kosztem ok. 5 mld zł. Węglokoks szacuje, że przychody przyszłej stalowni ze sprzedaży mogą sięgnąć 4,5 mld zł rocznie, ze średnią marżą w wysokości 8 proc. Połowa produkcji ma być przeznaczona na potrzeby wewnętrze hut z Grupy Węglokoksu, a pozostała część trafi na rynek. Wraz ze stalownią powstać ma również walcownia.

