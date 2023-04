Prezes PiS: na wsi będzie się żyło równie dobrze, jak w miastach

Na polskiej wsi będzie się żyło równie dobrze, jak w dużych miastach - stwierdził w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że jest to do zrealizowania w ciągu kilkunastu najbliższych lat.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki odbywa się konwencja PiS "Dla Polskiej Wsi" ws. rolnictwa.

"Prawo i Sprawiedliwość pozostanie partią, która będzie broniła interesów polskiej wsi. I ten plan, by na polskiej wsi żyło się równie dobrze jak w dużych miastach będzie zrealizowany" - powiedział prezes PiS.

Jak zastrzegł, "to nie jest sprawa na pokolenia". "To jest sprawa na co najwyżej kilkanaście lat, bo oczywiście z dnia na dzień tego nie zrobimy. Ale zrobiliśmy w tym kierunku już kilka dużych kroków. I dojdziemy do tej mety" - zapewnił.

