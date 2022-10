Prezes PiS: najważniejsze wyzwanie dla Polski - obronić się przed kryzysem gospodarczym i przyczynić do zwycięstwa Ukrainy

Najważniejszym wyzwaniem, które stoi teraz przed Polską, to obronić się przed kryzysem gospodarczym, w tym przede wszystkim przed bezrobociem i przyczynić do zwycięstwa Ukraińców nad Rosjanami, co będzie wielką geopolityczną zmianą na naszą korzyść - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, na spotkaniu w Puławach, że Polska "nie musi mieć gospodarki, która jest całkowicie w polskich rękach, bo to jest pomysł z czasów komunistycznych, ale udział kapitału polskiego - szczególnie w strategicznych częściach gospodarki, powinien być decydujący".

Kaczyński zaznaczył, że "inwestycje zagraniczne, które wnoszą nowe technologie i kapitał są dla Polski pożyteczne".

Zwrócił uwagę, że "ze względu na pewne ciągłe braki, mimo trzydziestu paru lat gospodarki rynkowej, także pewne dziedziny, które w różnych państwach są w rękach prywatnych, w Polsce teraz i jak sądzę jeszcze przez najbliższe dziesięciolecia będą musiały być kontrolowane przez państwo". "W przeciwnym wypadku, wpadną w ręce naszych przeciwników, przeciwników Polski" - ocenił prezes PiS.

Zwrócił również uwagę, że w ostatni czasie "inwestycje państwowe ogromnie wzrosły - do stu kilkudziesięciu miliardów złotych, natomiast inwestycje prywatne mocno kuleją".

Zapytany, co jest najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed naszym krajem, w ciągu najbliższych 2-3 lat, prezes PiS oświadczył, że "najważniejszym wyzwaniem dla Polski jest obronić się przed kryzysem gospodarczym, w tym przede wszystkim przed bezrobociem i przyczynić do zwycięstwa Ukraińców nad Rosjanami, co będzie wielką geopolityczną zmianą na naszą korzyść".

