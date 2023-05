Prezes PiS: niepodobna wyobrazić sobie trwałego i dynamicznego wzrostu gospodarki bez odbudowy przemysłu okrętowego

Niepodobna wyobrazić sobie trwałego i dynamicznego wzrostu rodzimej gospodarki bez odbudowy przemysłu okrętowego, bez rewitalizacji stoczni, bez rozwoju portów, bez podźwignięcia rybołówstwa oraz bez restytucji naszej bandery - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników Konwentu Morskiego.

W poniedziałek w Gdańsku obraduje Konwent Morski, czyli powołany w 2016 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zespół ekspertów z branży gospodarki morskiej.

Lider PiS w liście do uczestników spotkania ocenił, że Konwent Morski jest "intelektualnym filarem polityki przywracania należnej gospodarce morskiej pozycji". "Stanowi niewyczerpalne źródło wspaniałych idei, pomysłów, koncepcji i projektów, służących wzmocnieniu naszej obecności nad Bałtykiem" - napisał szef PiS.

Dodał, że Polska potrzebuje takiej debaty oraz niezależnych, twórczych, śmiałych i "niebojących się iść pod prąd umysłów". "Bo niepodobna wyobrazić sobie trwałego i dynamicznego wzrostu rodzimej gospodarki bez odbudowy przemysłu okrętowego, bez rewitalizacji stoczni, bez rozwoju portów, bez podźwignięcia rybołówstwa oraz bez restytucji naszej bandery" - stwierdził Kaczyński.

"Myśmy to wyzwanie wzorem tych co budowali II Rzeczpospolitą podjęli. Robimy wszystko co w naszej mocy, by nadrobić to, co Polska straciła w skutek - mówiąc najdelikatniej - zaniedbań i zaniechań poprzednich ekip rządzących" - podkreślił Kaczyński.

Lider PiS dziękował jednocześnie uczestnikom Konwentu za ich wysiłki i starania na tym polu. "Za państwa ogromny wkład w odbudowę Polski morskiej, pragnę w tym miejscu państwu z całego serca podziękować. Ale chciałbym również prosić państwa o więcej, bo wciąż mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia" - zaznaczył Kaczyński.

