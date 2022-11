Prezes PiS o nadaniu tunelowi na Zakopiance im. Marii i Lecha Kaczyńskich: we dwoje działali dla polskiej demokracji, wolności, suwerenności

We dwoje działali dla polskiej demokracji, wolności i suwerenności - powiedział w sobotę Jarosław Kaczyński podczas uroczystości otwarcia dwukilometrowego tunelu drogowy w ciągu Zakopianki.

Tunel na Zakopiance otrzymał imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

"Poza przyczyną mającą charakter incydentalny życiorysu mojej świętej pamięci bratowej, która wychowała się Rabce są także i inne przyczyny, te odnoszące się do roli historycznej pary prezydenckiej. Do tego, co uczynili, bardzo często działając we dwoje dla polskiej demokracji, wolności i suwerenności" powiedział prezes PiS.

Jak powiedział prezes PiS, życie Marii i Lecha Kaczyńskich nie było przez wiele lat życiem łatwym. "Było bardzo trudne, biedne po prostu i choć mój brat mógł spokojnie wybrać inną drogę i zapewnić swojej rodzinie wysoki poziom życia, to jego żona zawsze go wspierała, nigdy nie narzekała na trudności naprawdę bardzo duże w latach 70. i 80." - powiedział Kaczyński. Podkreślił, że żona "była dla niego niezwykle ważną podporą i tak było i później".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w sobotę uroczyście otwierają tunel drogowy w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7. Dwukilometrowy tunel w masywie góry Luboń Mały pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała nosi imię Lecha i Marii Kaczyńskich.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r.

Wartość inwestycji to niemal jeden miliard zł. Tunel zbudowała włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

