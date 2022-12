Prezes PiS: odrzuciliśmy koncepcję, w której rozwijać miały się wyłącznie wielkie miasta

Odrzuciliśmy koncepcję, w której rozwijać miały się wyłącznie wielkie miasta. Nasz program ma doprowadzić do tego, aby poziom życia wszędzie był mniej więcej taki sam – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Zielonej Góry.

Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że model polaryzacyjno-dyfuzyjny, który obowiązywał do przejęcia władzy przez Zjednoczoną Prawicę nie sprawdził się nigdzie na świecie i nie doprowadził do zmniejszenie różnic rozwojowych. Zdaniem prezesa PiS rozwój lokalnej infrastruktury musi być wspierany przez państwo we współpracy z samorządami "To dziś w Polsce wciąż dotyczy wielu samorządów" - powiedział.

Przywódca PiS wspominał rozmowy z samorządowcami, którzy argumentowali, że dopiero wsparcie budżetu państwa umożliwiło realizację ważnych dla ich gmin inwestycji. "To będzie kontynuowane, szczególnie na terenach popegeerowskich" - mówił prezes PiS. Podkreślił, że wspominana kilka tygodni temu, historia o kradzieży "kartofli zasadzonych dla dzików przez leśników" przez pracowników upadłych PGR-ów jest prawdziwa i jest symbolem biedy panującej na tych terenach w latach dziewięćdziesiątych. "Mogę przysiąc, że tę historię opowiadano mi w odległym regionie Pomorza. W Polsce było wiele ciężkiej nędzy, szczególnie na terenach popegeerowskich. Dziś tego nie ma, choćby dzięki 500 plus. Mam nadzieję, że będzie to się wciąż zmieniało na lepsze - coraz szybciej, jeśli będziemy rządzić i będziemy mogli powiedzieć, że to tylko smutna przeszłość" - mówił Jarosław Kaczyński.

