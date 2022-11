Prezes PiS: Walczymy, żeby banki podniosły wszystkie oprocentowania

My walczymy, mówię tutaj o rządzie, ale i o mnie jako szefie obozu rządzącego, żeby banki podniosły wszystkie oprocentowania wkładów - powiedział w Kędzierzynie-Koźlu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Jak zaznaczył, "nie tylko nowych wkładów, ale także starych". Jednocześnie dodał, że nie chodzi o ich zrównanie z poziomem inflacji. Jego zdaniem, taka propozycja "jednej z członkiń Rady Polityki Pieniężnej doprowadziłaby do zupełnego zahamowania w życiu gospodarczym".

To procenty, które pozwolą wyjść pieniądzom na rynek. Uda się?

W ocenie lidera PiS, chodzi o takie oprocentowanie wkładów, które by zniechęcało, "żeby wyciągać pieniądze i wychodzić z nimi na rynek", natomiast zachęcało, "żeby tam (do banku) pieniądze wkładać; bo co prawda inflacja przynosiłaby straty wobec oszczędności, ale znacznie mniejsze".

"To jest ciężka walka, którą my toczymy od wielu, wielu miesięcy z bankami państwowymi. One w Polsce są największe. Dwa największe banki to są banki państwowe" - mówił Kaczyński. Podkreślił, że "gdyby one to zrobiły, to by się przyczyniło do zmniejszania się inflacji". Niestety - powiedział - "na razie uzyskaliśmy tutaj ograniczone wyniki, bo nie mamy żadnego innego sposobu działania niż perswazja. (...) Nie mamy tu uprawnień. To są spółki prawa handlowego. Wiadomo, że od bardzo wysokich dochodów dostaje się bardzo wysokie premie. Resztę to myślę państwo sami są w stanie zrozumieć" - wyjaśnił.

Determinacji PiS nie brakuje. Lider mówi: "Ciśniemy, ciśniemy i będziemy cisnąć"

Ale, jak podkreślił prezes PiS, "ciśniemy, ciśniemy i będziemy cisnąć w dalszym ciągu". "Myślę, że to w niedługim czasie też przyniesie efekty" - dodał.

Przypomniał, że rząd z inflacją walczy "różnymi aktami pomocy wobec społeczeństwa". Są to m.in. wakacje kredytowe, zamrożenie niektórych cen. "Pomagamy ludziom" - zaznaczył.

W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że czynniki zewnętrzne powodujące inflacje, np. ceny surowców, zaczynają opadać. "Liczymy na to, że inflacja będzie spadała. I będziemy mieli problem za jakiś czas za sobą, bez tych ogromnych strat społecznych, które przyniosłoby wielkie bezrobocie" - powiedział Kaczyński.

Podczas wystąpienia podkreślił, że rząd PiS z inflacją walczy inną metodą niż robiły to poprzednie rządy po 1989 roku. Tamte z inflacją walczyły poprzez "ograniczenie ilości pieniądza na rynku i zmniejszeniem popytu". W efekcie doprowadziło to dużego bezrobocia.

