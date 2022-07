Prezes PiS zapowiada zdecydowaną politykę łagodzenia skutków inflacji

Zapewniam, że będzie prowadzona bardzo zdecydowana polityka łagodzenia skutków inflacji, a także polityka prowadząca do tego, żeby inflacja słabła - zapowiedział w Grójcu Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z mieszkańcami Grójca mówił o kryzysach, które trwają w Polsce. "Ten najbardziej odczuwalny w tym momencie, najbardziej bolesny, to jest oczywiście kryzys inflacyjny" - podkreślił.

Kaczyński ocenił, że w większości wysoka inflacja spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, jednak impulsem inflacyjnym były działania pomocowe podczas pandemii - takie jak tarcza antykryzysowa.

Zwrócił uwagę, że rząd walczy z inflacją i łagodzi jej skutki. Jako pierwsze działanie prezes PiS wymienił obniżkę stawki VAT na niektóre produkty.

"Teraz mamy taki wielki podatek na banki. To, co w tej chwili wchodzi w życie, czyli te wakacje kredytowe, to płacić na nie będą banki, nie budżet państwa. To jest przeszło 20 mld złotych" - podkreślił.

Kaczyński zaznaczył, że rząd dąży do tego, by banki podniosły oprocentowanie na depozyty. Jak ocenił, ważne, żeby oprocentowanie było wysokie, żeby można było choć po części uciec z oszczędnościami przed inflacją.

"Obiecujemy, że będziemy walczyć z takimi zjawiskami, jak podnoszenie trzykrotnie cen na gaz, na prąd elektryczny" - zapowiedział dodając, że rozmawiał o działaniach w tym obszarze z premierem Mateuszem Morawieckim.

